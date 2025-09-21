Com grande atuação de brasileiros, o Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 no sábado (20), em partida válida pela quinta rodada da La Liga. Um dos destaques da vitória merengue foi o zagueiro Éder Militão, autor de belo chute que abriu o placar. A atuação sólida e decisiva rendeu destaque na imprensa esportiva espanhola. Confira, a seguir, a repercussão abaixo do jornal "As":

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Nem mesmo o torcedor mais otimista do Real Madrid esperava um retorno aos gramados tão espetacular quanto o que Militão está vivendo após fraturar os dois joelhos. O brasileiro retornou imediatamente à sua plena forma com uma naturalidade que surpreendeu a todos no clube. Quando se lesionou, estava entre o grupo de elite dos melhores zagueiros do mundo, e levou apenas um mês de competição para retornar a essa posição privilegiada — iniciou o "As", em matéria assinada pelo jornalista Antônio Romero.

continua após a publicidade

— Desde o início da temporada, ele já havia demonstrado que não sentia a vertigem de quem retorna após um longo período de inatividade, e o gol espetacular contra o Espanyol foi a cereja do bolo para um retorno dos sonhos — seguiu, sobre o gol de Militão.

— Seu retorno está se mostrando uma das chaves para entender como este Real Madrid se transformou em um time muito mais sólido e difícil de atacar. O técnico e seus companheiros estão em uma surpresa, pois sabem que, com Éder saudável e em perfeitas condições, quando chegarem os jogos decisivos, os atacantes mais poderosos enfrentarão uma muralha difícil de derrubar. Uma muralha chamada Militão — finalizou.

continua após a publicidade

⚪ Real Madrid 2x0 Espanyol 🔵

O início da partida foi marcado pelo equilíbrio. O Real Madrid buscava o controle das ações, mas encontrava um Espanyol bem postado defensivamente, com duas linhas compactas e estratégia clara de explorar os contra-ataques. No entanto, o domínio territorial dos merengues foi se impondo à medida que o jogo avançava, com destaque para as movimentações de Vini Jr e Franco Mastantuono pelas laterais.

Aos 22', a equipe comandada por Xabi Alonso abriu o placar com golaço de Militão. Após longa troca de passes e insistência na entrada da área, a bola sobrou para o brasileiro na intermediária. Livre de marcação, ele arriscou de longe e acertou o ângulo esquerdo do goleiro adversário. Na volta do intervalo, o Madrid ampliou aos 2'. Em nova jogada pela esquerda, Vinícius recuou para Kyilian Mbappé, que dominou fora da área e finalizou com precisão no canto, sem chances para o goleiro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.