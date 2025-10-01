Atitude de astro do Real Madrid vira assunto em jornais espanhóis: ‘Incomoda’

A goleada do Real Madrid sobre o Kairat, pela Champions League, não foi apenas motivo de festa. Fora de campo, uma situação envolvendo Federico Valverde ganhou destaque e repercutiu na imprensa espanhola. O uruguaio começou no banco de reservas e sequer foi utilizado por Xabi Alonso, despertando dúvidas sobre seu momento no clube.

Durante o aquecimento e na beira do gramado, câmeras registraram Valverde cabisbaixo, apenas observando os companheiros. A cena contrastou com a imagem de líder e peça fundamental que o jogador consolidou nos últimos anos. A ausência não passou despercebida, e a postura do meia foi tema de debate na mídia esportiva local.

Na véspera do jogo, Valverde havia admitido em coletiva que não atravessa uma boa fase e comentou sobre ser improvisado na lateral, função que passou a exercer após as lesões de Alexander-Arnold e Carvajal. Embora tenha garantido disposição para ajudar o time, deixou claro que não gosta de atuar fora de posição, mas que aceita por defender os interesses do clube acima dos pessoais.

Valverde lamenta pênalti desperdiçado em Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Segundo veículos como "Marca", "Diário AS", "Sport" e "Mundo Deportivo", essa declaração pública teria desagradado ao treinador. A decisão de deixá-lo no banco contra o Kairat foi interpretada por parte da imprensa como uma resposta de Xabi Alonso ao discurso do jogador.

Fran García, lateral-esquerdo do Real Madrid, deu entrevista na zona mista após a goleada, e conversou sobre o vice-capitão do time. O espanhol afirmou que, conhecendo o Valverde, o jogador provavelmente está incomodado com a situação.

– Conhecendo o Fede, com certeza se incomoda com a situação. Ele sempre gosta de estar envolvido desde o começo. Sempre podemos contar com ele. Se eu pudesse ir para a batalha com ele, eu iria, porque ele dá a cara a tapa por nós – afirmou o treinador.

Jornal afirma que Valverde agora tem um papel secundário

O jornal Marca reforçou que Valverde, que no início da era Alonso seria usado como Gerrard era no Liverpool, hoje ocupa papel secundário. A publicação destacou a queda de protagonismo do uruguaio, que perdeu espaço em relação a outros nomes do meio-campo.

Mesmo diante da fase complicada, Valverde mantém o discurso de compromisso. Na coletiva pré-jogo, ressaltou que, como um dos capitães do Real Madrid, continuará trabalhando para recuperar seu nível e retomar importância dentro do elenco.

