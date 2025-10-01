menu hamburguer
Futebol Internacional

Sucessor de Messi e ex-10 do Barcelona vive nova fase da carreira

Atacante revelado no Barcelona tem início de trajetória brilhante em novo clube

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/10/2025
11:20
O início de Ansu Fati no Monaco tem surpreendido até os mais otimistas. Revelado pelo Barcelona e herdeiro da camisa 10 de Lionel Messi, o atacante hispano-guineense recuperou a confiança e reencontrou o brilho no Principado. Vestindo a camisa vermelha e branca, soma quatro gols em apenas três partidas, em apenas 97 minutos em campo.

Após anos de lesões que interromperam sua ascensão no Barça, Ansu desembarcou em julho em Monaco e passou por um processo minucioso de preparação física e mental. O Monaco só confirmou a contratação após um rigoroso exame médico de cinco horas, conduzido por um especialista enviado pelo presidente Dmitri Rybolóvlev. O aval dos médicos e a insistência do técnico Adi Hütter, que sempre acreditou em sua recuperação, abriram as portas para o renascimento do jogador.

Ansu Fati, sucessor de Messi e ex-10 do Barcelona, já marcou quatro gols em três partidas pelo Monaco (Foto: Valery HACHE / AFP)
Desde então, a rotina de Fati é intensa. Ele chega cedo ao "Performance Center" do Monaco, por volta das 7h da manhã, e só deixa o centro de treinamento no fim da tarde. O atacante segue um programa específico de fortalecimento físico e prevenção de lesões, supervisionado pelos fisioterapeutas Daniel Yefremov e Hugo Le Loch.

Relação com Paul Pogba

Além do trabalho físico, o lado emocional também tem sido fundamental. Nesse aspecto, Paul Pogba tem desempenhado um papel de “irmão mais velho”. O campeão mundial francês acolheu Ansu em Mônaco, treinou ao seu lado em sessões individuais e ajudou na adaptação a um novo país, idioma e cultura.

Paul Pogba é um dos reforços do Monaco para a temporada 2025/26 (Foto: Frederic Dides/AFP)
Monaco enfrenta Manchester City na Champions League

Monaco e Manchester City terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Fontvieille (MON). O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

