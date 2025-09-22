Com astros fora devido à Bola de Ouro, PSG perde clássico francês

A cerimônia da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília). No mesmo horário, o PSG disputou o clássico adiado contra o Marseille e vai perdeu, sofrendo sua primeira derrota no Campeonato Francês. O clube parisiense vive uma situação incomum, já que oito de seus jogadores estão indicados ao prêmio, além do técnico Luis Enrique figurar entre os candidatos a melhor treinador.

O clássico entre Olympique de Marseille e PSG, inicialmente previsto para domingo (21), foi adiado por fortes tempestades e risco de inundações na região. Por decisão do governo local, a partida foi remarcada para segunda-feira, às 15h (de Brasília), coincidindo com a cerimônia da Bola de Ouro. A situação gerou um dilema no clube, que tem Dembélé entre os favoritos ao prêmio de melhor do mundo.

O anúncio do adiamento partiu do governo da Provença-Alpes-Costa Azul após piora nas condições climáticas e alerta de chuvas intensas no Vélodrome. Segundo o portal francês “RMC Sport”, o PSG tentou antecipar o jogo para o período da manhã, mas a direção optou por priorizar a presença de seus indicados na cerimônia.

Vitinha, no top-10 da Bola de Ouro, em ação contra o Marseille (Foto: Miguel Medina/AFP)

Com a derrota, o PSG perde a liderança e o 100% de aproveitamento em La Liga. A equipe soma 12 pontos e foi ultrapassado pelo Monaco, por causa do saldo de gols. Já o Olympique sobe para a sexta posição, com nove pontos em cinco jogos.

Confira a nota da Liga Francesa sobre o adiamento de Olympique de Marselha x PSG

O Clássico entre Olympique de Marseille e PSG foi adiado para segunda-feira, 22 de setembro, às 20h (horário local da França).

Devido à previsão de mau tempo para a região de Marselha, a partida Olympique Marseille-Paris Saint-Germain, válida pela 5ª rodada da Ligue 1 e marcada para esta noite, foi adiada por decisão do Prefeito de Bouches-du-Rhône.

