Tottenham e Arsenal se enfrentam neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 27ª rodada da Premier League, em mais um capítulo do tradicional dérbi de Londres. Para além da rivalidade histórica, o clássico ganha um tempero especial para o torcedor brasileiro: o confronto direto entre Richarlison e Gabriel Jesus, dois atacantes que disputam posição na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O histórico do confronto pende para o lado dos Gunners. Em 198 jogos entre as equipes, o Arsenal leva vantagem com 85 vitórias, contra 61 do Tottenham. Pela Premier League, os números também favorecem os visitantes: 74 triunfos do Arsenal, 55 do Tottenham e 48 empates. No último encontro, em novembro de 2025, o Arsenal aplicou uma goleada por 4 a 1.

continua após a publicidade

Fora de casa, a equipe de Mikel Arteta ostenta uma campanha impressionante: perdeu apenas uma vez nos últimos 19 jogos como visitante e vem de dez partidas consecutivas sem derrota longe de seus domínios. Já o Tottenham vive momento oposto: são apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos no geral e duas derrotas consecutivas. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Arsenal lidera a competição com 58.

O duelo brasileiro pela camisa 9

Enquanto o clássico esquenta os ânimos em Londres, a briga pela posição de centroavante da Seleção Brasileira ganha novos capítulos. De um lado, Richarlison, homem de confiança de Carlo Ancelotti e dono de três gols na Copa do Mundo de 2022, incluindo um memorável gol de bicicleta contra a Sérvia. Do outro, Gabriel Jesus, que vive seu melhor momento desde que se recuperou de grave lesão no ligamento cruzado anterior.

continua após a publicidade

Richarlison deve retornar ao time após se recuperar de lesão no tendão que o afastou dos gramados por mais de um mês. O atacante participou do treinamento do Tottenham durante a semana e está à disposição do técnico Igor Tudor. Na temporada, o brasileiro soma sete gols e três assistências em 21 jogos na Premier League, sendo 13 como titular, com média de 61 minutos por partida. Desde que trocou o Everton pelo Tottenham, acumula 28 gols e 13 assistências em 121 jogos.

Apesar dos números, a trajetória de Richarlison nos Spurs é marcada por lesões recorrentes e falta de sequência. Dos 119 jogos da Premier League que o Tottenham disputou desde sua chegada, o atacante esteve disponível em 80 e foi titular em apenas 38. A inconstância, no entanto, não abala a confiança da comissão técnica da Seleção, que enxerga no jogador um combativo e experiente para o ataque.

Do lado do Arsenal, Gabriel Jesus viu seu nome ganhar força nas últimas semanas. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em janeiro de 2025, o atacante tem a melhor média de participação em gols entre os jogadores do sistema ofensivo dos Gunners desde seu retorno, em 10 de dezembro.

De acordo com dados do Flashscore, o camisa 9 atuou em 18 jogos até meados de fevereiro, seis como titular. Nos 675 minutos em que esteve em campo, marcou cinco gols e deu duas assistências. Sua média é de uma participação direta em gol a cada 96 minutos, a melhor do elenco no período.

O desempenho inclui uma atuação de gala contra a Inter de Milão, pela Champions League, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 no Giuseppe Meazza. Com os tentos, chegou a 26 gols na competição europeia e se igualou a Rodrygo como o quinto maior artilheiro brasileiro da história do torneio.

O confronto deste domingo coloca frente a frente dois atacantes com trajetórias distintas na temporada, mas com um objetivo em comum: convencer Ancelotti de que merecem estar entre os convocados para o Mundial. Richarlison aposta na confiança do técnico e no faro de gol em jogos grandes. Gabriel Jesus, na eficiência e na média impressionante desde que voltou a jogar. O clássico de Londres pode dar um passo importante na definição de quem começa a Copa como titular.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial