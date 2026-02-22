Dérbi londrino coloca Richarlison e Gabriel Jesus em confronto por vaga na Copa do Mundo
Jogadores vivem fases diferentes no Arsenal e Tottenham
Tottenham e Arsenal se enfrentam neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 27ª rodada da Premier League, em mais um capítulo do tradicional dérbi de Londres. Para além da rivalidade histórica, o clássico ganha um tempero especial para o torcedor brasileiro: o confronto direto entre Richarlison e Gabriel Jesus, dois atacantes que disputam posição na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
O histórico do confronto pende para o lado dos Gunners. Em 198 jogos entre as equipes, o Arsenal leva vantagem com 85 vitórias, contra 61 do Tottenham. Pela Premier League, os números também favorecem os visitantes: 74 triunfos do Arsenal, 55 do Tottenham e 48 empates. No último encontro, em novembro de 2025, o Arsenal aplicou uma goleada por 4 a 1.
Fora de casa, a equipe de Mikel Arteta ostenta uma campanha impressionante: perdeu apenas uma vez nos últimos 19 jogos como visitante e vem de dez partidas consecutivas sem derrota longe de seus domínios. Já o Tottenham vive momento oposto: são apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos no geral e duas derrotas consecutivas. A equipe ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, enquanto o Arsenal lidera a competição com 58.
O duelo brasileiro pela camisa 9
Enquanto o clássico esquenta os ânimos em Londres, a briga pela posição de centroavante da Seleção Brasileira ganha novos capítulos. De um lado, Richarlison, homem de confiança de Carlo Ancelotti e dono de três gols na Copa do Mundo de 2022, incluindo um memorável gol de bicicleta contra a Sérvia. Do outro, Gabriel Jesus, que vive seu melhor momento desde que se recuperou de grave lesão no ligamento cruzado anterior.
Richarlison deve retornar ao time após se recuperar de lesão no tendão que o afastou dos gramados por mais de um mês. O atacante participou do treinamento do Tottenham durante a semana e está à disposição do técnico Igor Tudor. Na temporada, o brasileiro soma sete gols e três assistências em 21 jogos na Premier League, sendo 13 como titular, com média de 61 minutos por partida. Desde que trocou o Everton pelo Tottenham, acumula 28 gols e 13 assistências em 121 jogos.
Apesar dos números, a trajetória de Richarlison nos Spurs é marcada por lesões recorrentes e falta de sequência. Dos 119 jogos da Premier League que o Tottenham disputou desde sua chegada, o atacante esteve disponível em 80 e foi titular em apenas 38. A inconstância, no entanto, não abala a confiança da comissão técnica da Seleção, que enxerga no jogador um combativo e experiente para o ataque.
Do lado do Arsenal, Gabriel Jesus viu seu nome ganhar força nas últimas semanas. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em janeiro de 2025, o atacante tem a melhor média de participação em gols entre os jogadores do sistema ofensivo dos Gunners desde seu retorno, em 10 de dezembro.
De acordo com dados do Flashscore, o camisa 9 atuou em 18 jogos até meados de fevereiro, seis como titular. Nos 675 minutos em que esteve em campo, marcou cinco gols e deu duas assistências. Sua média é de uma participação direta em gol a cada 96 minutos, a melhor do elenco no período.
O desempenho inclui uma atuação de gala contra a Inter de Milão, pela Champions League, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 no Giuseppe Meazza. Com os tentos, chegou a 26 gols na competição europeia e se igualou a Rodrygo como o quinto maior artilheiro brasileiro da história do torneio.
O confronto deste domingo coloca frente a frente dois atacantes com trajetórias distintas na temporada, mas com um objetivo em comum: convencer Ancelotti de que merecem estar entre os convocados para o Mundial. Richarlison aposta na confiança do técnico e no faro de gol em jogos grandes. Gabriel Jesus, na eficiência e na média impressionante desde que voltou a jogar. O clássico de Londres pode dar um passo importante na definição de quem começa a Copa como titular.
