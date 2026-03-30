O meia Enzo Fernández, vice-capitão do Chelsea, voltou a insinuar seu interesse pelo Real Madrid. Em entrevista ao canal 'Avirales' no YouTube, o argentino de 25 anos afirmou que gostaria de morar na Espanha e que Madri o lembra Buenos Aires. A declaração reacendeu as especulações sobre o futuro do jogador, que tem contrato com os Blues até 2032.

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– Eu gostaria de morar na Espanha. Gosto muito de Madri; me lembra Buenos Aires. Eu moraria em Madri. Um jogador pode morar onde quiser – disse o meio-campista.

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Futuro de Enzo Fernández em aberto após a Copa

Há algumas semanas atrás, Enzo Fernández foi perguntado sobre o interesse do Real Madrid e deixou o futuro em aberto. O argentino afirmou que não houve conversas com o clube espanhol e que o foco está na reta final da temporada com o Chelsea.

– Real Madrid? Honestamente, nada, zero conversas. Agora estamos focados no Chelsea, nos jogos restantes. Veremos depois da Copa do Mundo – declarou.

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O meio-campista chegou ao Chelsea em janeiro de 2023, poucas semanas depois de conquistar a Copa do Mundo com a Argentina. O clube inglês pagou 121 milhões de euros ao Benfica pela contratação. Desde então, Enzo enfrentou a instabilidade técnica do clube londrino, que trocou de treinador recentemente – Liam Rosenior assumiu após a saída de Enzo Maresca.

Enzo Fernández comemora classificação do Chelsea à final do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Esta não é a primeira vez que Enzo Fernández menciona o Real Madrid. Em 2025, em entrevista ao jornalista Gastón Edul, ele revelou que sempre escolhe o clube espanhol quando joga videogame durante as concentrações da seleção argentina.

– Costumamos jogar Fifa durante a Copa do Mundo ou a Copa América. Nos torneios mais longos, para termos mais tempo. Sempre escolho o Real Madrid – disse na ocasião.

A declaração, na época, já havia sido interpretada como um sinal de interesse do jogador pelo clube merengue. Agora, ao falar sobre viver na capital espanhola, Enzo reforça a possibilidade de um futuro fora do Chelsea.

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