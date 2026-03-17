O PSG venceu o Chelsea por 3 a 0, nesta terça-feira (17), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League, no Stamford Bridge, em Londres (ING) e avançou às quartas por 8 a 2 no agregado. Após a dura eliminação, Enzo Fernández afirmou que não sabe se continuará no clube londrino na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista pós-jogo à "ESPN Argentina", o meia revelou que tomará uma decisão sobre seu futuro apenas após o fim da temporada e da Copa do Mundo. Comprado por 121 milhões de euros em 2023 pelo Chelsea, Enzo estaria insatisfeito com os resultados do clube.

continua após a publicidade

— Não sei. restam 8 jogos e a Copa da FA. Tem a Copa do Mundo e depois veremos — disse Enzo Fernández.

Enzo Fernández é jogador do Chelsea desde 2023 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Eliminação vexatória e resultados abaixo

A insatisfação de Enzo Fernández passa por mais uma frustração do Chelsea na Champions League. Desde a chegada do argentino no clube, em janeiro de 2023, o clube não obteve o sucesso esperado após investir mais de 1 bilhão de libras em transferências.

Na Premier League, a melhor colocação do Chelsea foi apenas uma quarta colocação, conquistada na última temporada. Em campeonatos anteriores, os Blues ficaram em 12º e 7º, muito longe das expectativas dos torcedores. Nas copas, o clube teve campanhas ruins na FA Cup, chegando longe em 2023/24, na semifinal. Já na Copa da Liga Inglesa, foi vice-campeão, também em 2023/24 para o Liverpool.

continua após a publicidade

Os únicos resultados positivos do Chelsea vieram no fim da última temporada, com os títulos da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes, o que aumentou as expctativas de que o clube estaria no caminho certo e que seria competitivo em 2025/26. Porém, após dezembro, os Blues se afastaram da briga pelo título da Premier League, foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e deram adeus da Champions League após sofrer 8 a 2 ao PSG no agregado.

As especulações da saída de Enzo Fernández começaram em janeiro após a saída de Enzo Maresca. Um dos líderes do elenco, o meia argentino não gostou da decisão da diretoria, que vem sendo contestada pelos últimos treinadores, torcedores e jogadores.

Enzo Fernández em ação pelo Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.