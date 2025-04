Bayern ganha Mainz, mas não garante título; Harry Kane segue sem troféu

O Bayern de Munique venceu o Mainz por 3 a 0, neste sábado (26), em partida válida pela 31º rodada da Bundesliga. O jogo foi disputado na Alianz Arena, em Munique. Apesar da vitória, o clube não garantiu o título, pois o Bayer Leverkusen, principal adversário na briga pelo título, também venceu. Os gols foram marcados por Sané, Olise e Eric Dier.

Com o resultado, o Bayern de Munique dá mais um passo à conquista da Bundesliga. O clube chega aos 75 pontos na tabela e é líder isolado. Entretanto, o Bayer Leverkusen ainda não jogou a toalha e permanece firme na briga, apesar de dificuldade e da quantidade de pontos que separam o time. Com a vitória de ambos os times, a distância entre os clubes fica entre oito pontos.

Bayern x Mainz: como foi o jogo?

No possível duelo que garantiria o título, o Bayern de Munique entrou em campo com a intenção de cumprir sua missão. O clube começou o duelo dominante, e mesmo com o Mainz atacando e levando perigo, os Bávaros foram intensos. Entretanto, apesar de ter uma tarefa a fazer, o Bayern parecia ansioso com a possibilidade de título, e não conseguia finalizar as suas jogadas com capricho.

Foi só aos 27 minutos que o placar foi alterado. Sané marcou, em uma bola confusa na grande área. O gol tirou um peso dos jogadores, que, posteriormente, jogaram de forma mais leve. Aos 40, ainda do primeiro tempo, Olise marcou o segundo gol, garantindo assim, mais tranquilidade para a equipe.

Olise foi destaque do Bayern de Munique na partida contra o Mainz, pela Bundesliga (Foto: Divulgação/X)

O Mainz, apesar de lutar, não consegua chegar com muitos perigos a meta do Bayern de Munique. No segundo o tempo, o jogo foi administrado pelos Bávaros. Apesar de uma posse de bola mais divididas, o Bayern chegava com mais perigo, mas não tinha pressa para marcar novamente. O último gol da partida foi marcada já na reta final da segunda etapa, com Eric Dier subindo no quinto andar para cabecear ao fundo do gol.

Bayer Leverkusen atrapalhou o título

Na corrida pelo título, o Bayer Leverkusen segue firme na disputa. Apesar de estar 8 pontos atrás, o clube não jogou a toalha. A equipe também jogou neste sábado e ganhou o Augsburg por 2 a 0. A partida foi dominada pelo clube, antes dos 15 minutos, Schick já havia marcado para o Bayer Leverkusen. O outro gol da equipe foi feito por Buendía.

O que vem por aí?

Após o resultado, o Bayern de Munique entra em campo novamente no próximo sábado (3). O jogo, que pode ser a partida do título, será contra o Leipzig, fora de casa. Está previsto para acontecer às 10h30 (de Brasília). O Mainz, por outro lado, jogará no domingo (4), contra o Frankfurt. O jogo será às 14h40 (de Brasília)