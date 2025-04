Nesta quarta-feira (30), Barcelona e Inter de Milão se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. Se para a maioria dos jogadores é a primeira vez que jogam esta fase da competição, não se pode falar a mesma coisa do confronto, que já aconteceu anteriormente. Na última vez, na temporada 2009/2010, melhor para os italianos, que avançaram à final e foram campeões.

O último confronto entre Barcelona e Inter de Milão em um jogo de mata-mata da champions league foi na temporada 2009/2010, pelas semifinais. O duelo foi um dos mais marcantes da história do futebol mundial, recheado de histórias e bastidores. Mourinho x Guardiola, a polêmica troca entre Eto'o e Ibrahimovic e um dilema para o treinador da Inter de Milão: como parar Messi?

O lendário time da Inter contava com Júlio Cesar; Maicon, Lúcio, Samuel e Zanetti; Thiago Motta, Cambiasso e Pandev; Sneijder, Milito e Eto'o. O treinador era José Mourinho. Já o time do Barcelona tinha Victor Valdés; Dani Alves, Piqué, Puyol e Maxwell; Yaya Touré, Xavi e Busquets; Messi, Pedro e Ibrahimovic. O treinador era Pep Guardiola.

Como foi Barcelona x Inter de Milão pela semifinal da Champions em 2010?

No jogo de ida, na Itália, vitória da Inter por 3 a 1, com gols de Sneijder, Maicon e Milito. Pedro fez o gol dos visitantes. Nesta partida, Mourinho mostrou ao Barcelona sua acertada estratégia de contra-atacar o time de Guardiola agressivamente. Na volta, no Camp Nou, o treinador fez questão de colocar em prática a tática pela qual é famoso - às vezes até injustamente -, a "Park the bus" (Estacionar o carro, em português, fazendo alusão a se defender com todos os jogadores).

Mapa de calor da Inter de Milão contra o Barcelona em 2010 (Reprodução/Opta)

Mourinho não precisava se arriscar na partida e preferiu se preocupar mais em manter sua vantagem de dois gols que tinha. Na marcação, o português povoou o meio de campo com cinco jogadores para tentar neutralizar as ações de Lionel Messi na região mais importante do campo. É importante lembrar que, nesta temporada, o Barcelona trocou Samuel Eto'o por Ibrahimovic, da Inter. A troca fez com que Guardiola tivesse dificuldades em adaptar o time para jogar com o sueco e Messi lado a lado. Para essa partida, o argentino começou pelo lado direito, mas com liberdade para flutuar por dentro. Quando ele o fazia, contudo, Thiago Motta e Cambiasso estavam lá para persegui-lo, e deu certo.

Neste jogo, Ibrahimovic se deslocou para a direita todas as vezes em que Messi caía por dentro e, naturalmente, não rendeu. Ainda no primeiro tempo, Thiago Motta colocou a mão na cara de Busquets e foi expulso, dificultando ainda mais a dura de missão de frear o Barcelona. Coube a Júlio Cesar, que fez uma defesa espetacular em chute de Lionel Messi para evitar o pior para a Inter de Milão.

No final, a estratégia de Mourinho deu certo. Mesmo com um a mais, o Barcelona só conseguiu marcar no final da partida, com Piqué, mas o resultado não foi o suficiente para reverter a desvantagem e o time espanhol foi eliminado. Ao apito final, Mourinho saiu correndo para dentro das quatro linhas e foi até a torcida italiana para comemor a classificação. Um suco do português no Camp Nou.

Mourinho comemora vitória da Inter de Milão contra o Barcelona na Champions (Foto: Josep Lago/AFP)

Na final, a Inter de Milão foi campeã com vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, adversário das quartas da temporada atual, com dois gols do centroavante argentino Milito.