Memphis joga hoje? Holanda divulga titulares para jogo das Eliminatórias

Buscando a liderança isolada do Grupo G das Eliminatórias Europeias, a Holanda enfrenta Malta nesta quinta-feira (9), pela 7ª rodada. Para o confronto, Ronald Koeman fez mudanças e escalou a seleção dos Países Baixos de forma diferente. Entre as novidades, Memphis, artilheiro histórico, começa no banco, e Frimpong, lateral-direito do Liverpool, atuará mais adiantado, na ponta.

Veja a escalação da Holanda 🟠

Líder do Grupo G, a Holanda está empatada em pontos com Polônia e Finlândia – todas somam 10. A equipe de Ronald Koeman tem jogos a menos que as rivais e enfrentará Malta, lanterna da chave. Para o duelo, o treinador optou por não escalar Memphis Depay entre os titulares, já que o atacante do Corinthians não treinou com o grupo devido a problemas de viagem. Confira os 11 que vão a campo:

⚽ GOL: Verbruggen

⚽ LTD: Dumfries

⚽ ZAG: Timber

⚽ ZAG: Van Dijk

⚽ LTE: Van de Ven

⚽ MEI: Gravenberch

⚽ MEI: Reijnders

⚽ MEI: De Jong

⚽ ATA: Frimpong

⚽ ATA: Weghorst

⚽ ATA: Gakpo

Memphis comemora gol marcado pela Holanda sobre Malta (Foto: Divulgação)

Memphis perde titularidade após problema com passaporte

Memphis alegou ter tido o passaporte roubado e atrasou sua viagem para a apresentação à Seleção da Holanda, prevista para o último domingo (5). A informação foi confirmada pela federação de futebol do país, que não divulgou mais detalhes sobre o incidente.

O jogador entrou em campo com o Corinthians no último sábado (4), na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis se recuperou de um edema na coxa direita e voltou a ser relacionado.

O atacante foi convocado para defender a Holanda na atual Data Fifa. A equipe de Koeman enfrentará Malta, nesta quinta (9), e Finlândia, no sábado (12), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Diante do imprevisto relacionado ao passaporte, o treinador Ronald Koeman adiantou que o jogador não será titular no duelo contra Malta, marcado para as 15h45 (de Brasília).

— O plano que eu tinha com Memphis vai mudar. Ele não começará jogando. Todos têm direito a se atrasar às vezes, mas não quando há uma partida pela frente — completou o treinador.

