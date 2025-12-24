A Lazio informou que reservou o código "LZO" na Nasdaq, uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. O movimento que representa um passo dentro da estratégia mais ampla de posicionamento internacional e fortalecimento institucional do clube. E deve significar a entrada oficial do clube no mercado de ações nos próximos anos.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo o comunicado oficial, a reserva do código marca o avanço de um projeto que conecta o futebol a ambientes de inovação, mídia e finanças globais. Esse projeto, contudo, segundo a Lazio, pretende preservar a identidade histórica do clube ao mesmo tempo em que amplia sua projeção fora da Itália.

Para o clube, o símbolo "LZO" reflete uma visão de modernização e evolução estrutural. Os napolitanos querem estar alinhados a modelos adotados por organizações esportivas que buscam maior integração com o mercado financeiro internacional e novas plataformas de visibilidade global.

continua após a publicidade

Imbróglio por renovação do Milan com Maignan faz clube buscar Hugo Souza

Nos próximos dias, o goleiro Mike Maignan, do Milan, poderá assinar um pré-contrato com outro clube, uma vez que seu vínculo se encerra no fim da temporada. Em meio ao imbróglio por uma renovação, os italianos demonstraram interesse na contratação de Hugo Souza, do Corinthians, com uma proposta recusada pelo Timão.

Contratado em 2021, Maignan chegou ao Milan para substituir Donnarumma e se tornou um dos principais nomes da posição no futebol mundial. No entanto, a relação entre o francês e o clube italiano se deteriorou nos últimos anos, o que fez com que o goleiro estivesse inclinado a deixar a equipe na última janela de transferências.

continua após a publicidade

Jornal alerta Vini Jr e Rodrygo após boa fase de brasileiro 'esquecido' por Ancelotti

A excelente fase de David Neres no futebol italiano ganhou destaque na imprensa espanhola e acendeu um alerta direto para Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. Em matéria publicada pelo "Marca", o jornal apontou que o atacante do Napoli vive hoje o melhor momento dentre os brasileiros que atuam nas pontas no futebol europeu, mesmo estando longe da Seleção Brasileira há mais de cinco anos.