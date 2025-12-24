menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Newcastle renova com patrocinador de quase 20 anos no clube

Clube mantém relação estável com empresa oriunda do outro lado do Atlântico

Felippe Rocha
Dia 24/12/2025
17:37
imagem cameraNewcastle mantém acordo que já dura duas décadas
O Newcastle anunciou a renovação da parceria de quase 20 anos com a cervejaria Molson Coors. A empresa canadense continua como fornecedora oficial de cerveja do clube. O tempo de extensão não foi revelado, mas, como parte do acordo, a Carling continuará sendo servida no estádio, junto com outras marcas do portfólio da empresa.

A parceria também seguirá ativa na fan zone oficial do clube, onde a Molson Coors atua como fornecedora oficial desde julho do ano passado. Desde o início dessa colaboração, o clube registrou um aumento superior a um terço nas vendas.

- Estamos extremamente orgulhosos de estender nossa parceria comercial mais antiga, que agora se aproxima de duas décadas. Nossa relação com a Molson Coors realmente resistiu ao teste do tempo, e é claro o quanto essa parceria significa para nossos torcedores. Estamos ansiosos para continuar construindo esse legado e criar ainda mais momentos memoráveis juntos nos próximos anos - destacou CEO do Newcastle, David Hopkinson.

A renovação do contrato entre Newcastle e Molson Coors inclui ainda ativações voltadas aos torcedores e ações de engajamento. Também contempla a equipe feminina, com a marca Carling presente nos estádios.

- É fantástico celebrar nossa parceria de quase duas décadas com o Newcastle United, e estamos entusiasmados em continuar ampliando nossa presença ao longo da temporada atual e além. Também temos algo muito empolgante chegando em 2026, oferecendo aos fãs de futebol uma nova forma de aproveitar a Carling nos dias de jogo - completou Ryan McLaughlin, diretor de marca da Carling.

Arsenal anuncia parceria com Facebook e WhatsApp

E não foi só o Newcastle que se movimentou fora de campo neste fim de ano. O Arsenal anunciou uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, plataformas pertencentes ao grupo Meta. De acordo com o comunicado do clube inglês, o acordo tem como objetivo apoiar a estratégia digital da instituição.

Newcastle renova com patrocinador de quase 20 anos no clube (Foto: Newcastle)

