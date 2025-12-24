Newcastle renova com patrocinador de quase 20 anos no clube

O Newcastle anunciou a renovação da parceria de quase 20 anos com a cervejaria Molson Coors. A empresa canadense continua como fornecedora oficial de cerveja do clube. O tempo de extensão não foi revelado, mas, como parte do acordo, a Carling continuará sendo servida no estádio, junto com outras marcas do portfólio da empresa.

A parceria também seguirá ativa na fan zone oficial do clube, onde a Molson Coors atua como fornecedora oficial desde julho do ano passado. Desde o início dessa colaboração, o clube registrou um aumento superior a um terço nas vendas.

- Estamos extremamente orgulhosos de estender nossa parceria comercial mais antiga, que agora se aproxima de duas décadas. Nossa relação com a Molson Coors realmente resistiu ao teste do tempo, e é claro o quanto essa parceria significa para nossos torcedores. Estamos ansiosos para continuar construindo esse legado e criar ainda mais momentos memoráveis juntos nos próximos anos - destacou CEO do Newcastle, David Hopkinson.

A renovação do contrato entre Newcastle e Molson Coors inclui ainda ativações voltadas aos torcedores e ações de engajamento. Também contempla a equipe feminina, com a marca Carling presente nos estádios.

- É fantástico celebrar nossa parceria de quase duas décadas com o Newcastle United, e estamos entusiasmados em continuar ampliando nossa presença ao longo da temporada atual e além. Também temos algo muito empolgante chegando em 2026, oferecendo aos fãs de futebol uma nova forma de aproveitar a Carling nos dias de jogo - completou Ryan McLaughlin, diretor de marca da Carling.

E não foi só o Newcastle que se movimentou fora de campo neste fim de ano. O Arsenal anunciou uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, plataformas pertencentes ao grupo Meta. De acordo com o comunicado do clube inglês, o acordo tem como objetivo apoiar a estratégia digital da instituição.