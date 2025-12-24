A excelente fase de David Neres no futebol italiano ganhou destaque na imprensa espanhola e acendeu um alerta direto para Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. Em matéria publicada pelo "Marca", o jornal apontou que o atacante do Napoli vive hoje o melhor momento entre os brasileiros que atuam nas pontas no futebol europeu, mesmo estando longe da Seleção Brasileira há mais de cinco anos.

Segundo o diário madrilenho, o rendimento recente de Neres contrasta com o cenário de instabilidade vivido por nomes consolidados, sobretudo no Real Madrid. O brasileiro do Napoli soma seis participações diretas em gols apenas no último mês – número superior ao de qualquer outro jogador brasileiro no mesmo período – e recoloca seu nome na disputa por espaço visando o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Protagonismo no Napoli

A ascensão de David Neres ganhou contornos definitivos com a conquista da Supercopa da Itália pelo Napoli, mais de uma década após o último título do clube na competição. O brasileiro teve papel decisivo desde a semifinal, quando abriu o placar contra o Milan, e confirmou a grande fase na final ao marcar dois gols diante do Bologna, assegurando o troféu. Após a decisão, Neres destacou o peso coletivo do momento vivido pela equipe.

– Estou muito feliz com os dois gols, mas ainda mais feliz com a vitória. É sempre bom ganhar troféus; viemos aqui para sermos campeões e conseguimos – afirmou o atacante.

David Neres em ação pelo Napoli (Foto: Reprodução)

A sequência positiva também marcou um feito pessoal. Foi a primeira vez desde sua chegada ao Napoli, no verão europeu de 2024, que Neres balançou as redes em partidas consecutivas. Contratado por 28 milhões de euros, o brasileiro vinha de um período de menor protagonismo, mas encontrou em Antonio Conte o ambiente ideal para retomar sua melhor versão.

Os números reforçam a leitura do Marca. Dos dez gols em que Neres esteve envolvido na temporada, seis aconteceram no último mês. Foram atuações decisivas contra Atalanta, Roma, Juventus, Milan e Bologna, consolidando o brasileiro como o principal nome ofensivo da equipe nesse recorte.

Comparação de David Neres com Vini Jr, Rodrygo e Raphinha

A repercussão do momento de Neres ganhou ainda mais força pelo contraste com a situação de outros brasileiros que disputam espaço na Seleção. O Marca destacou que, apesar de Ancelotti ter abundância de opções pelas pontas – como Vini Jr, Rodrygo, Raphinha e até jovens em ascensão –, nenhum deles atravessa fase tão produtiva quanto a do atacante do Napoli.

A leitura é compartilhada internamente no clube italiano. Antonio Conte, responsável por escalar Neres como titular em oito dos últimos nove jogos, reforçou publicamente sua confiança no brasileiro.

– Conheço o Neres perfeitamente, ele não precisa me provar nada. Já foi decisivo em muitos jogos. Agora, o mais importante é dar continuidade – afirmou o treinador.

Além dos gols, o Marca chamou atenção para os dados de desempenho. Neres é o jogador do Napoli com mais tentativas de drible na temporada e um dos líderes em corridas progressivas, além de apresentar uma das menores médias de perdas de bola de sua carreira. A evolução também passa pela tomada de decisão, aspecto que vinha sendo questionado em passagens anteriores por Shakhtar e Benfica.

A ligação com Rasmus Højlund tem sido outro ponto destacado pela imprensa espanhola, tornando o ataque do Napoli mais vertical e imprevisível. Para o Marca, o brasileiro começa a preencher o vazio deixado por Kvaratskhelia e assume protagonismo em um setor que passou por reformulação recente no clube italiano.

