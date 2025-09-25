Imprensa europeia surpreende e elege responsável pela classificação do Palmeiras; veja
Alviverde está classificado para as semifinais da Libertadores de 2025
O Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 1 na quarta-feira (24), no Allianz Parque, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Os gols marcados por Flaco López e Vitor Roque garantiram a qualificação do Verdão para as semifinais do torneio continental, tornando o clube o primeiro brasileiro a avançar para esta fase na atual edição. Para a mídia esportiva internacional, o destaque da classificação foi o autor do primeiro gol palmeirense.
Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa espanhola, especialmente no jornal "As". Historicamente, o veículo adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol espanhol. No entanto, essa percepção tem mudado nos últimos meses, impulsionada pelo bom momento vivido por Roque no Palmeiras, principalmente em jogos de Libertadores. Veja a repercussão:
Tradução: Vitor Roque vale ouro (título). O atacante marcou o gol de classificação do Palmeiras para as semifinais da Copa Libertadores, confirmando sua excelente forma. (subtítulo).
— O Palmeiras pagou 25 milhões de euros por Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. E poucos meses depois, o negócio começou a dar resultado. "Tigrinho" marcou novamente, desta vez garantindo a vaga na semifinal da Libertadores. Com seu toque de bola na área e o gol final de López, que marcou dois gols, o Verdão derrotou o River Plate — escreveu o "As".
🟢 Palmeiras 3x1 River Plate 🔴⚪
Os argentinos saíram na frente aos 7 minutos do primeiro tempo, com Maximiliano Salas aproveitando cobrança de falta de Juan Quintero. O Verdão reagiu com pressão e boas chances, mas parou em defesas de Armani. O empate veio no início da segunda etapa, quando Vitor Roque cabeceou, pegou o rebote e marcou. O jogo seguiu equilibrado e tenso até os 41 minutos do segundo tempo, quando Facundo Torres foi derrubado por Marcos Acuña dentro da área; o defendor foi expulso e Flaco López converteu o pênalti, virando o placar. Nos acréscimos, o próprio camisa 42 ainda marcou o terceiro, com belo chute de fora da área, selando a classificação alviverde à semifinal.
