Karen Grunauer Franco, influenciadora de 39 anos, foi morta a tiros após deixar o funeral de Mario Pineida, ex-lateral do Fluminense, em Guayaquil, no Equador. O crime ocorreu na terça-feira (23), quando a vítima estava em um veículo e foi atacada por criminosos. Uma pessoa que acompanhava a influenciadora sobreviveu ao atentado.

continua após a publicidade

A polícia de Guayaquil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo assassinato. A influenciadora morreu no local, sem possibilidade de socorro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Dias antes, o próprio Pineida havia sido assassinado enquanto caminhava por uma rua na zona norte de Guayaquil, no início desta semana.

O lateral foi emprestado ao Fluminense em 2022, onde disputou 24 partidas e conquistou o Campeonato Carioca antes de retornar ao Equador. Em 2024, conquistou a Copa do Equador defendendo o El Nacional.

continua após a publicidade

Em 2025, Pineida havia retornado ao Barcelona de Guayaquil, clube onde obteve maior sucesso em sua carreira. O jogador também defendeu a seleção equatoriana nas Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

O assassinato de Mario Pineida, ex-jogador do Fluminense

O ex-jogador do Fluminense foi alvejado com 17 tiros junto com sua companheira. O crime aconteceu no bairro de Sanales, quando ele estava em frente a um açougue acompanhado da mãe e de Guisella Fernández, que também morreu no ataque.

continua após a publicidade

Segundo o site equatoriano "Ecuavisa", Pineida foi atacado quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram efetuando vários disparos contra ele e as pessoas que o acompanhavam. O lateral era conhecido em seu país natal como "Pitbull", devido ao seu estilo de jogo intenso e temperamento forte.

Pineida havia solicitado proteção especial devido a ameaças de morte que recebeu. O ataque acontece em um contexto de violência crescente contra figuras do futebol equatoriano.

Além de Pineida, foram assassinados Leandro Yépez e Maicol Valencia, do Exapromo Costa, Jonathan González, ex-meia do Independiente Del Valle, e Miguel Nazareno, atleta de 16 anos da base do Del Valle.