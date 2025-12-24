Influenciadora é morta a tiros após funeral de Pineda, ex-lateral do Fluminense
Karen Franco, de 39 anos, foi alvejada dentro de veículo em Guayaquil
Karen Grunauer Franco, influenciadora de 39 anos, foi morta a tiros após deixar o funeral de Mario Pineida, ex-lateral do Fluminense, em Guayaquil, no Equador. O crime ocorreu na terça-feira (23), quando a vítima estava em um veículo e foi atacada por criminosos. Uma pessoa que acompanhava a influenciadora sobreviveu ao atentado.
A polícia de Guayaquil investiga o caso e busca identificar os responsáveis pelo assassinato. A influenciadora morreu no local, sem possibilidade de socorro.
Dias antes, o próprio Pineida havia sido assassinado enquanto caminhava por uma rua na zona norte de Guayaquil, no início desta semana.
O lateral foi emprestado ao Fluminense em 2022, onde disputou 24 partidas e conquistou o Campeonato Carioca antes de retornar ao Equador. Em 2024, conquistou a Copa do Equador defendendo o El Nacional.
Em 2025, Pineida havia retornado ao Barcelona de Guayaquil, clube onde obteve maior sucesso em sua carreira. O jogador também defendeu a seleção equatoriana nas Eliminatórias para as Copas do Mundo de 2018 e 2022.
O assassinato de Mario Pineida, ex-jogador do Fluminense
O ex-jogador do Fluminense foi alvejado com 17 tiros junto com sua companheira. O crime aconteceu no bairro de Sanales, quando ele estava em frente a um açougue acompanhado da mãe e de Guisella Fernández, que também morreu no ataque.
Segundo o site equatoriano "Ecuavisa", Pineida foi atacado quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram efetuando vários disparos contra ele e as pessoas que o acompanhavam. O lateral era conhecido em seu país natal como "Pitbull", devido ao seu estilo de jogo intenso e temperamento forte.
Pineida havia solicitado proteção especial devido a ameaças de morte que recebeu. O ataque acontece em um contexto de violência crescente contra figuras do futebol equatoriano.
Além de Pineida, foram assassinados Leandro Yépez e Maicol Valencia, do Exapromo Costa, Jonathan González, ex-meia do Independiente Del Valle, e Miguel Nazareno, atleta de 16 anos da base do Del Valle.
