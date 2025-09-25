Ex-jogador detona Messi e Inter Miami: ‘Pessoas estão deixando o clube’
Mateusz Klich também critica Jorge Horacio Messi, pai do camisa 10
Na última quarta-feira (24), Messi foi mais uma vez decisivo no Inter Miami. Fora de casa, O camisa 10 marcou dois gols e uma assistência, na goleada por 4 a 0 sobre o New York City, pela Major League Soccer (MLS). Entretanto, o argentino e sua família foram alvo de críticas por sua influência na gestão do clube.
Em entrevista ao canal “Foot Truck”, Mateusz Klich, ex-jogador do DC United e Atlanta United, declarou que a família de Messi, principalmente Jorge Horacio Messi, pai do argentino, influenciam diretamente na gestão e no dia a dia do Inter Miami.
O ex-meia confessou que as decisões do clube passam diretamente pela família de Messi. Klich também desabafa sobre a localização do estádio onde o Inter Miami joga as suas partidas
— Não recomendo Miami enquanto Messi estiver lá. É um desastre. Pessoas estão deixando o clube, técnicos e fisioterapeutas estão indo embora. Organizacionalmente é ruim. O pai de Messi basicamente comanda o clube. Todos falam espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. O próprio clube fica a 45-50 minutos de Miami — afirmou o meia
Além de Messi, o Inter Miami também conta com outros atletas que jogaram no Barcelona. Sob o comando de Javier Mascherano, os Herons contam com Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Além disso, Rodrigo De Paul, companheiro de Messi na seleção, também é jogador do clube
Messi no Inter Miami
Nesta temporada, Messi tem 34 gols em 41 partidas pelo Inter Miami. O atacante chegou à MLS em 2023 sob o status de principal jogador da competição. Ao todo, o argentino tem 66 gols e 32 assistências em 77 partidas pelos Herons.
Com a vitória sobre o New York City, o Inter Miami garantiu vaga aos playoffs da Major League Soccer. Com uma partida atrasada, o time de Messi soma três triunfos seguidos e ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, com 55 pontos.
