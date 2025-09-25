Na última quarta-feira (24), Messi foi mais uma vez decisivo no Inter Miami. Fora de casa, O camisa 10 marcou dois gols e uma assistência, na goleada por 4 a 0 sobre o New York City, pela Major League Soccer (MLS). Entretanto, o argentino e sua família foram alvo de críticas por sua influência na gestão do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao canal “Foot Truck”, Mateusz Klich, ex-jogador do DC United e Atlanta United, declarou que a família de Messi, principalmente Jorge Horacio Messi, pai do argentino, influenciam diretamente na gestão e no dia a dia do Inter Miami.

continua após a publicidade

Inter Miami celebra gol de Messi (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ex-meia confessou que as decisões do clube passam diretamente pela família de Messi. Klich também desabafa sobre a localização do estádio onde o Inter Miami joga as suas partidas

— Não recomendo Miami enquanto Messi estiver lá. É um desastre. Pessoas estão deixando o clube, técnicos e fisioterapeutas estão indo embora. Organizacionalmente é ruim. O pai de Messi basicamente comanda o clube. Todos falam espanhol e nada pode ser feito sem o consentimento deles. O próprio clube fica a 45-50 minutos de Miami — afirmou o meia

continua após a publicidade

➡️Messi faz dois, Inter Miami vence NY City e vai aos playoffs da MLS; assista

Além de Messi, o Inter Miami também conta com outros atletas que jogaram no Barcelona. Sob o comando de Javier Mascherano, os Herons contam com Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Além disso, Rodrigo De Paul, companheiro de Messi na seleção, também é jogador do clube

Messi no Inter Miami

Nesta temporada, Messi tem 34 gols em 41 partidas pelo Inter Miami. O atacante chegou à MLS em 2023 sob o status de principal jogador da competição. Ao todo, o argentino tem 66 gols e 32 assistências em 77 partidas pelos Herons.

Com a vitória sobre o New York City, o Inter Miami garantiu vaga aos playoffs da Major League Soccer. Com uma partida atrasada, o time de Messi soma três triunfos seguidos e ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, com 55 pontos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.