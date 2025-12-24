Time de seis brasileiros anuncia acordo com linha de roupas alemã

O Nottingham Forest, time da Premier League com seis brasileiros, acertou um acordo comercial com a linha de roupas Strauss. A marca alemã passa a atuar como parceira oficial de vestuário de trabalho (workwear) do clube.

Pelo contrato, a empresa terá presença destacada nos LEDs de beira de campo em dias de jogos no City Ground - estádio do Nottingham Forest. Início da parceria poderia ser visto a partir deste sábado (27), data do confronto contra o Manchester City.

Com mais de 75 anos de atuação, a Strauss projeta e fabrica vestuário de trabalho. A empresa está presente no Reino Unido desde 2002 e opera também na América do Norte.

- (A marca alemã) Tem paixão por fornecer produtos inovadores enquanto promove um impacto positivo, o que significa que nossos valores estão fortemente alinhados - celebrou o diretor de negócios do Nottingham Forest, Paul Bell. E ele completou:

- Estamos muito satisfeitos em recebê-los na família Forest e ansiosos para trabalhar juntos

Já o CEO da empresa, Henning Strauss, afirmou que o acordo está diretamente ligado à expansão da empresa:

- Nos últimos dois anos, temos intensificado nossa expansão internacional e realinhado nosso portfólio de patrocínios de acordo com essa estratégia - destacou, antes de emendar:

- Firmar parcerias com clubes da Premier League como o Nottingham Forest faz todo o sentido nesse contexto, especialmente quando o clube e sua história refletem nosso espírito pioneiro, atitude de pioneirismo e valorização do trabalho qualificado.

Brasileiros

O clube que está recebendo a marca alemã briga contra o rebaixamento na atual edição da Premier League, e conta com seis brasileiros para cumprir tal objetivo: o goleiro John; os zagueiros Murillo, Jair e Morato; o volante Douglas Luiz e o centroavante Igor Jesus.