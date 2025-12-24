Ex-Corinthians está na mira de gigante europeu, segundo jornal

O Benfica tem Wesley, do Al-Nassr, como um dos nomes monitorados para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. A informação foi divulgada pela "CNN Portugal" e confirmada pelo jornal "A Bola", que aponta o brasileiro de 20 anos, revelado pelo Corinthians, como um alvo antigo das águias para a posição de extremo.

O interesse, porém, ainda está em fase inicial. Até o momento, o clube português não formalizou nenhuma proposta ao Al-Nassr, tampouco fez contato direto com o estafe do jogador. Mesmo assim, Wesley tem conhecimento do monitoramento e vê com bons olhos uma eventual transferência para a Luz, por considerar o Benfica um clube de grande expressão no futebol europeu.

Wesley é desejo antigo do Benfica

O nome de Wesley não é novidade nos bastidores do Benfica. O atacante já era acompanhado desde o período em que se destacou pelo Corinthians, antes de ser negociado em 2024 com o Al-Nassr por cerca de 18 milhões de euros. Canhoto que atua preferencialmente pelo lado esquerdo, jogando com o pé direito, o brasileiro se encaixa no perfil buscado pelo clube português para o setor ofensivo.

A necessidade por um extremo levou o Benfica a intensificar observações no mercado, e Wesley voltou a ganhar força internamente. Apesar disso, a negociação é considerada difícil. O Al-Nassr não demonstra disposição para liberar o jogador neste momento, sobretudo pela conjuntura do elenco.

Wesley, jogador do Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Dentro do clube saudita, a situação de Wesley será debatida em breve. Uma reunião está prevista para discutir seu status no elenco, após o início de temporada em que soma 11 jogos, com três gols e uma assistência. O contexto, no entanto, pesa contra uma saída imediata. O técnico Jorge Jesus perdeu recentemente Sadio Mané, convocado para a Copa Africana de Nações, e não dispõe de muitas alternativas para atuar pelas pontas.

Wesley vive sua segunda temporada no Al-Nassr. Na anterior, participou de 22 partidas, com um gol e uma assistência. Já no ciclo atual, apresenta números mais consistentes, com dois gols e um passe decisivo em nove jogos, o que reforça sua valorização interna.

Além do Benfica, o jogador já despertou interesse de outros clubes portugueses. No último verão europeu, o Sporting avaliou sua contratação como alternativa a Yeremay Hernández. Na ocasião, o Al-Nassr admitia negociar Wesley por cerca de 15 milhões de euros, mas os leões optaram por não avançar.

