imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sergio Ramos perde pênalti e Monterrey é humilhado no Campeonato Mexicano

Zagueiro é tetracampeão da Champions League com o Real Madrid

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
09:52
Cristiano Ronaldo, Pepe e Sergio Ramos
imagem cameraSergio Ramos, Pepe e Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid (Foto: Olivier MORIN / AFP)
Uma falha de Sergio Ramos, ex-Real Madrid, foi determinante para a derrota do Monterrey, fora de casa, na última quarta-feira (24). Los Rayados perderam para o Toluca por 6 a 2, na décima rodada do Campeonato Mexicano. O zagueiro teve a oportunidade de colocar o time visitante me vantagem de dois gols, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Na sequência, os donos da casa reagiram e conquistaram a vitória.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sergio Ramos teve a oportunidade de ampliar a vantagem do Monterrey aos 20 minutos do primeiro tempo. A equipe visitante vencia por 1 a 0 quando o ex-zagueiro do Real Madrid cobrou o pênalti de cavadinha, que parou nas mãos do goleiro do Toluca. Nesta temporada da Liga Mexicana, a equipe de Domènec Torrent está na terceira posição, com sete vitórias, um empate e duas derrotas

Após erro de Sergio Ramos, o Toluca virou a partida. Angulo, Paulinho e Nicolas Castro colocaram a equipe visitante em vantagem. O Monterrey descontou com Oliver Torres e se manteve vivo na partida. Entretanto, na segunda etapa, Paulinho marcou mais dois e Castro finalizou a partida no placar de 6 a 2.

Sergio Ramos no Monterrey

Sergio Ramos chegou ao Monterrey no começo de fevereiro de 2025. Com 39 anos, esteve na disputa do Clausura, segundo turno do campeonato local, mas foi eliminado nas quartas de final para o Toluca. O ex-zagueiro do Real Madrid teve seu melhor momento com a camisa do time mexicano no Mundial de Clubes da Fifa. Ramos disputou as quatro partidas e marcou o único gol do Monterrey no empate com a Inter de Milão na fase de grupos da competição.

➡️Ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos assume 'nova função' no México

Pelo Monterrey, Sergio Ramos disputou 24 partidas. O campeão da Copa Mundo de 2010 tem seis gols e oito cartões amarelos em pouco mais de sete meses com o Los Rayados. Junto de Ramos, a equipe de Domènec Torrent conta com jogadores conhecidos do futebol europeu, como Anthony Martial (ex-Manchester United) e Lucas Ocampos (ex-Sevilha).

Sergio Ramos comemora seu gol no jogo do Monterrey contra a Inter de Milão
Sergio Ramos comemora gol contra a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes (Stu Forster/Getty Images/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
