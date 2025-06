Astro da Inglaterra facilita negociação para ir ao Barcelona

Buscando reforçar o setor ofensivo para a próxima temporada, o Barcelona vem monitorando o atacante Marcus Rashford desde a janela de transferências de janeiro. Nos últimos dias, a negociação ganhou um novo capítulo, já que o jogador, segundo o jornal "Marca", estaria priorizando uma possível ida para a equipe blaugrana ao fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o encerramento da temporada 2024/25, ficou evidente que o Barcelona precisa de reforços para as pontas, já que Raphinha e Lamine Yamal não contam com substitutos à altura. Consciente dessa necessidade, Deco, diretor esportivo do clube, afirmou que a equipe fará movimentos na próxima janela visando a contratação de atacantes para suprir essa carência.

continua após a publicidade

Os principais alvos do Barcelona para o setor ofensivo na próxima janela de transferências estão na Premier League: Luis Díaz e Marcus Rashford. O colombiano do Liverpool seria o favorito de Deco, mas seu alto valor de mercado o torna um alvo difícil para o clube catalão. Diante disso, o plano B pode virar plano A, e Rashford desponta como forte candidato a vestir a camisa culé.

Marcus Rashford pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

Rashford estaria disposto a ir para o Barcelona

Rashford, que voltou a apresentar bom futebol no Aston Villa, pode finalmente estar a caminho do Barcelona. Com o valor elevado de Luis Díaz, o atacante inglês surge como uma alternativa mais viável. Segundo o jornal "Marca", o ex-Manchester United teria colocado o Barcelona como prioridade, o que indica que o jogador facilitaria um eventual acordo.

continua após a publicidade

Uma das concessões do atleta seria aceitar um corte salarial considerável para assinar com o clube espanhol. O Barcelona vive uma situação financeira delicada e segue enfrentando dificuldades relacionadas ao fair play financeiro.

Com o fim do empréstimo ao Aston Villa, Rashford não está nos planos de Rúben Amorim no Manchester United. Nesse cenário, o Barcelona se apresenta como seu destino favorito, e o jogador já teria dado sinal verde para seus representantes iniciarem negociações com o clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o principal entrave é o modelo de negociação entre United e Barça.

As conversas ainda estariam em estágio inicial, mas o fato é que o United exige 40 milhões de libras (cerca de R$ 306 milhões) por uma venda em definitivo. O Barcelona, por sua vez, busca alternativas para viabilizar o negócio, já que ainda não se recuperou totalmente da crise financeira que enfrenta nos últimos anos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.