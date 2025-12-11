Visitar o Athletic Bilbao em San Mamés jamais é tarefa fácil, e o PSG comprovou essa dificuldade nesta quarta-feira (10), em partida válida pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Os franceses enfrentaram um adversário intenso, criaram oportunidades, mas não conseguiram aproveitá-las, e o duelo terminou em empate por 0 a 0, resultado que pode ser considerado positivo para o Flamengo, que já mira o adversário que pretende enfrentar na final do Intercontinental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Do lado dos visitantes, o centroavante titular no duelo continental foi o jovem Senny Mayulu. Com 19 anos, ele tem atuado como substituto de Ousmane Dembélé, frequentemente afastado por problemas físicos nesta temporada, e tem assimilado bem a função de falso 9, movimentando-se com inteligência, trocando posições com os pontas e chegando à área adversária. Apesar disso, desperdiçou as principais oportunidades de gol do PSG na partida.

continua após a publicidade

O camisa 24 desperdiçou duas oportunidades claras na área. A primeira, no primeiro tempo, em cruzamento rasteiro de Warren Zaïre-Emery, foi finalizada em cima do goleiro Unai Simón, que realizou defesa espetacula. A segunda, na etapa final, após a bola sobrar na segunda trave, acabou defendida novamente pelo goleiro espanhol.

Mayulu marcou três gols em 14 partidas na temporada 2025/26. Désiré Doué entrou em seu lugar, mas não conseguiu criar as mesmas chances. Cabe destacar que Dembélé, titular absoluto e eleito o melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro na temporada passada, encerrou a campanha 2024/25 com 33 gols e 13 assistências.

continua após a publicidade

Mesmo com mais de 70% de posse de bola e 18 finalizações contra apenas nove do adversário, a equipe treinada por Luis Enrique enfrentou uma defesa adversária organizada, que pressionava e fechava os espaços quase que com perfeição. Sempre que havia falha na marcação, surgia um defensor para bloquear o chute, reduzir o ângulo ou atrapalhar a finalização.

E o Flamengo? 🔴⚫

Assim, o Flamengo já projeta um possível confronto contra o PSG na final do Mundial, uma vez que os franceses estão classificados por serem o atual campeão europeu e aguardam o vencedor do duelo entre o Rubro-Negro e o Pyramids. O Mais Querido chega confiante após eliminar o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, com dois gols de Giorgian de Arrascaeta, em uma partida na qual, apesar de não apresentar seu melhor desempenho coletivo sob comando de Filipe Luís, o time fez o suficiente para não sofrer em nenhum momento, mesmo diante da alta efetividade do adversário.

Intercontinental: Bruno Henrique ergue o troféu e celebra com o Flamengo após vitória sobre o Cruz Azul (Foto: Karim Jaafar/AFP)

A final do Intercontinental com a presença do PSG está marcada para 17 de dezembro, às 14h (de Brasília, 20h local). Antes disso, os franceses enfrentam o Metz neste sábado (13), em partida válida pela 16ª rodada da Ligue 1, às 15h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.