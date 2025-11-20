A Seleção Brasileira entrou em campo duas vezes durante a Data Fifa de novembro, com vitória sobre Senegal e empate contra a Tunísia. Em ambos os duelos, Estêvão balançou as redes e se recebeu elogios de Carlo Ancelotti. Porém, mesmo protagonista com a Amarelinha, o jovem atacante ainda não assumiu a titularidade no Chelsea, mesmo amado pela torcida e considerado um dos talismãs do elenco.

Desde a chegada em Londres, Estêvão começou entre os titulares sete vezes. Porém, em três ocasiões foram quando o treinador Enzo Maresca optou por escalar o time alternativo, em duelos pela Copa da Liga Inglesa e Champions League. Na Premier, o brasileiro iniciou em quatro oportunidades, mas a última sendo em setembro, na derrota para o Brighton por 3 a 1, fora outro jogo que ficou em campo por apenas seis minutos, por uma expulsão precoce de Robert Sánchez, contra o Manchester United.

Outra oportunidade?

Desde a última titularidade, Estêvão se tornou xodó da torcida, principalmente após o gol da vitória, já nos acréscimos, contra o Liverpool. Além de gols na Champions League e Copa da Liga, os dribles do brasileiro e o impacto dentro de campo encantaram os Blues, que pedem outra titularidade do brasileiro na Premier League.

Atualmente, além do brasileiro, o Chelsea conta com outros três pontas: Alejandro Garnacho, Jamie Gittens e Pedro Neto, que foram titulares nos últimos jogos dos Blues na Premier League. Recentemente, o argentino e o português contribuíram em gols e ganharam respaldo de Enzo Maresca, que elogia Estêvão, mas que também conta com os outros jogadores.

— Estêvão está pronto para começar, com certeza. Mas se ele começa, outro fica no banco, e provavelmente esse outro quer começar. A gente só tenta fazer o melhor para o Estêvão — afirmou o treinador em entrevista coletiva realizada no dia 7 de novembro.

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca comemora gol marcado por Estêvão sobre o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Adaptação é o motivo?

Na mesma coletiva que elogiou Estêvão, Maresca falou sobre a adaptação de Estêvão na Inglaterra. O italiano brincou ao falar que o brasileiro já estava com frio nas últimas semanas, ainda no outono inglês, e que o jogador vai "sofrer" quando o inverno chegar, mas que o clube e ele, o ajudam bastante para que o processo seja positivo e sem perda de desempenho.

— Estamos ajudando ele a se adaptar à Inglaterra. Na semana passada ele reclamou de estar muito frio. Semana passada ainda era outubro, então imagina em dezembro, ou janeiro. Ele precisa se adaptar. Ele está feliz, está indo super bem e com certeza é um jogador talentoso para esse clube — finalizou Maresca.

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Impacto em campo

Como titular, Estêvão marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Nessas partidas, o Chelsea venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu duas. Porém, contra o Manchester United o placar estava empatado e, contra o Brighton, os Blues ainda venciam o duelo, no momento em que o brasileiro foi substituído.

Acionado no segundo tempo, Estêvão soma um gol, aquele contra o Liverpool, já nos acréscimos. Mesmo com poucos minutos, o atacante encanta a torcida, que pede a titularidade ao jogador e o compara com jovens astros, como Lamine Yamal, do Barcelona.

Elogios a Estêvão da torcida do Chelsea nas redes sociais

Tradução: "Estêvão é o novo rosto da mágica."

Tradução: "Seria Estêvão o único talento geracional no futebol neste momento?"

Tradução: "Estêvão joga no meu time de futebol"

Tradução: "Você vê como Estevão cria oportunidades de gol vindo da esquerda, da direita e de todos os lados. Isso é uma coisa pela qual Eden Hazard era conhecido."

Tradução: "Falo por todos quando digo que Estevão deveria começar contra o Burnley. Ninguém merece mais do que ele."

Próximo jogo do Chelsea

Sem a definição se Estêvão será titular, o Chelsea entra em campo no sábado (22), às 09h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League, contra o Burnley, no Turf Moor. Os Blues buscam vencer o duelo e se consolidar ainda mais na parte de cima da tabela. Atualmente a equipe londrina ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, seis a menos que o líder Arsenal.

