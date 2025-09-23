menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Pitaco do Guffo: as probabilidades dos brasileiros nas Copas

Cinco times seguem vivos na disputa dos títulos continentais

Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores
imagem cameraConseguirá Pedro marcar de novo contra o Estudiantes?
3562932a-0afe-43d0-a3e9-ca9044c5521a_Gustavo-Fogaca-colunista-aspect-ratio-1024-1024Gustavo Fogaça
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 23/09/2025
00:22
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Times brasileiros buscam classificação nas semifinais dos torneios continentais.
Fluminense e Atlético-MG competem na Sulamericana; Flamengo, Palmeiras e São Paulo na Libertadores.
Fluminense e São Paulo precisam vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Semana decisiva para os times brasileiros que ainda estão vivos nos torneios continentais, em busca de uma classificação para as semifinais. Na Sulamericana, Fluminense e Atlético-MG lutam por uma final brasileira, enquanto que na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e São Paulo buscam a glória eterna. Veja as probabilidades dos brasileiros nas Copas.

continua após a publicidade

Relacionadas

Lembrando que os tricolores, Flu e SPFC, perderam em suas partidas de ida. Então, precisam vencer seus jogos em casa para pelo menos levar as decisões aos pênaltis. O Atlético-MG empatou contra o Bolívar na ida, enquanto Flamengo e Palmeiras venceram seus primeiros jogos.

Parece fácil, mas não é

Na Sulamericana, os dois brasileiros tem desafios pela frente que enganam os mais desavisados: no papel, parece moleza vencer o Lanús e o Bolívar. Mas a realidade é bem mais complicada. O técnico Renato Gaúcho deve ter o trio Serna, Canobbio e Everaldo no ataque, pra buscar uma intensidade ofensiva desde o começo da partida e abrir o placar o antes possível. Com 51% de probabilidade de vitória, é bom lembrar que esse Flu não consegue vencer quando tem menos de 50% de probabilidade. Já o Lanús, das últimas 5 partidas com menos de 50% de probabilidade de vitória, venceu três.

continua após a publicidade
Treino Atlético-MG Sampaoli
Jorge Sampaoli comanda treino do Atlético-MG: seu modelo de jogo ainda não encaixou <br>

O técnico Jorge Sampaoli ainda não conseguiu encaixar seu time, e para piorar, terá toda sua linha defensiva desfalcada. O Atlético tem 67% de probabilidade de vitória, mas, nos últimos 5 jogos, nas duas vezes que teve mais de 60% de probabilidade de vitória, empatou uma (Santos) e perdeu outra (Vitória). Sem falar na qualidade do trabalho de Tiago Nunes no Bolívar, que pode surpreender em BH.

Parece difícil, mas não é

De todos os jogos dos brasileiros, com certeza o São Paulo tem o maior problema a ser resolvido, pois precisa vencer a LDU por pelo menos 2 gols de diferença pra levar a decisão aos pênaltis. O Tricolor paulista tem 64% de probabilidade de vitória, sendo que o time de Crespo sempre vence quando tem mais de 60% de chance. Ou seja, vencer talvez não seja o problema. Mas sim, alcançar o placar necessário, já que o jogo tem 80% de probabilidade de ter menos de 3 gols marcados.

continua após a publicidade

Já os dois grandes favoritos ao título precisam confirmar contra seus adversários. Jogar em La Plata sempre foi uma batalha, é um dos campos mais difíceis do futebol mundial. Com 41% de probabilidade de vitória, o Mengão não está acostumado a jogos com essa probabilidade (sua média é de 70% de probabilidade), o que mostra o peso da partida. Mas o Flamengo precisa apenas empatar pra seguir adiante. E sem dúvidas é um time bem melhor que o Estudiantes. Então, parece difícil, mas não é tanto assim.

Calculando as probabilidades dos brasileiros nas Copas, vemos o Palmeiras como o mais tranquilo de todos, apesar de enfrentar o adversário mais complicado. Com 58% de probabilidade de vitória, basta não sofrer gols que o time de Abel Ferreira classifica. Detalhe para o River Plate que tem 19% de probabilidade de vitória, e os “Gallinas” nunca ganharam uma partida com uma probabilidade tão baixa. A tendência é uma dura, mas certa classificação alviverde.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias