Pitaco do Guffo: as probabilidades dos brasileiros nas Copas

Semana decisiva para os times brasileiros que ainda estão vivos nos torneios continentais, em busca de uma classificação para as semifinais. Na Sulamericana, Fluminense e Atlético-MG lutam por uma final brasileira, enquanto que na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e São Paulo buscam a glória eterna. Veja as probabilidades dos brasileiros nas Copas.

Lembrando que os tricolores, Flu e SPFC, perderam em suas partidas de ida. Então, precisam vencer seus jogos em casa para pelo menos levar as decisões aos pênaltis. O Atlético-MG empatou contra o Bolívar na ida, enquanto Flamengo e Palmeiras venceram seus primeiros jogos.

Parece fácil, mas não é

Na Sulamericana, os dois brasileiros tem desafios pela frente que enganam os mais desavisados: no papel, parece moleza vencer o Lanús e o Bolívar. Mas a realidade é bem mais complicada. O técnico Renato Gaúcho deve ter o trio Serna, Canobbio e Everaldo no ataque, pra buscar uma intensidade ofensiva desde o começo da partida e abrir o placar o antes possível. Com 51% de probabilidade de vitória, é bom lembrar que esse Flu não consegue vencer quando tem menos de 50% de probabilidade. Já o Lanús, das últimas 5 partidas com menos de 50% de probabilidade de vitória, venceu três.

Jorge Sampaoli comanda treino do Atlético-MG: seu modelo de jogo ainda não encaixou <br>

O técnico Jorge Sampaoli ainda não conseguiu encaixar seu time, e para piorar, terá toda sua linha defensiva desfalcada. O Atlético tem 67% de probabilidade de vitória, mas, nos últimos 5 jogos, nas duas vezes que teve mais de 60% de probabilidade de vitória, empatou uma (Santos) e perdeu outra (Vitória). Sem falar na qualidade do trabalho de Tiago Nunes no Bolívar, que pode surpreender em BH.

Parece difícil, mas não é

De todos os jogos dos brasileiros, com certeza o São Paulo tem o maior problema a ser resolvido, pois precisa vencer a LDU por pelo menos 2 gols de diferença pra levar a decisão aos pênaltis. O Tricolor paulista tem 64% de probabilidade de vitória, sendo que o time de Crespo sempre vence quando tem mais de 60% de chance. Ou seja, vencer talvez não seja o problema. Mas sim, alcançar o placar necessário, já que o jogo tem 80% de probabilidade de ter menos de 3 gols marcados.

Já os dois grandes favoritos ao título precisam confirmar contra seus adversários. Jogar em La Plata sempre foi uma batalha, é um dos campos mais difíceis do futebol mundial. Com 41% de probabilidade de vitória, o Mengão não está acostumado a jogos com essa probabilidade (sua média é de 70% de probabilidade), o que mostra o peso da partida. Mas o Flamengo precisa apenas empatar pra seguir adiante. E sem dúvidas é um time bem melhor que o Estudiantes. Então, parece difícil, mas não é tanto assim.

Calculando as probabilidades dos brasileiros nas Copas, vemos o Palmeiras como o mais tranquilo de todos, apesar de enfrentar o adversário mais complicado. Com 58% de probabilidade de vitória, basta não sofrer gols que o time de Abel Ferreira classifica. Detalhe para o River Plate que tem 19% de probabilidade de vitória, e os “Gallinas” nunca ganharam uma partida com uma probabilidade tão baixa. A tendência é uma dura, mas certa classificação alviverde.