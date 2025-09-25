Na fase de grupos da Libertadores de 2020, o São Paulo venceu a LDU de Quito por 3 a 0 no Morumbi.

Na noite de 11 de março de 2020, o Morumbi foi palco de uma grande exibição do São Paulo na Copa Libertadores. Pela fase de grupos, o Tricolor recebeu a LDU de Quito e conseguiu uma vitória maiúscula por 3 a 0, resultado que deixou claro o potencial da equipe comandada por Fernando Diniz. Com futebol envolvente, pressão alta e jogadores inspirados, o time paulista fez a torcida sonhar com uma campanha sólida na competição continental. O Lance! relembra São Paulo 3 x 0 LDU na Libertadores 2020.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo começou com o São Paulo tomando as rédeas e impondo intensidade desde os minutos iniciais. A recompensa veio logo aos 14 minutos, quando Reinaldo converteu um pênalti e abriu o placar. Pouco depois, aos 15, Dani Alves ampliou em belo lance coletivo, mostrando toda a liderança e a experiência que o multicampeão trazia ao time.

Com a vantagem no placar, o São Paulo não recuou. Seguiu dominando a posse de bola e criando oportunidades. No segundo tempo, a LDU tentou equilibrar o jogo, mas o Tricolor aproveitou os espaços. Aos 16 minutos, Igor Gomes fez o terceiro gol, selando o resultado e transformando a partida em um verdadeiro espetáculo para os torcedores presentes.

continua após a publicidade

O triunfo por 3 a 0 foi celebrado não apenas pelo placar, mas pelo desempenho. A equipe mostrou sincronia, intensidade e qualidade técnica, com destaques individuais e um coletivo que funcionou. Naquele momento, os são-paulinos acreditaram que a Libertadores poderia reservar grandes capítulos em 2020.

São Paulo 3 x 0 LDU na Libertadores 2020

Domínio tricolor no Morumbi

Os números da partida reforçam a superioridade do São Paulo. O time teve 56% de posse de bola e finalizou 16 vezes contra apenas 5 do adversário. Dani Alves foi um dos grandes destaques, não apenas pelo gol marcado, mas também pela liderança em campo, sendo o jogador que mais distribuiu passes certos (89). Antony e Pato também foram participativos, enquanto a defesa, comandada por Bruno Alves e Arboleda, neutralizou bem os ataques da LDU.

continua após a publicidade

A equipe equatoriana, por sua vez, sentiu as dificuldades de atuar fora de casa, principalmente diante da intensidade tricolor. Apesar da experiência de nomes como Antonio Valencia e Júnior Sornoza, o time de Pablo Repetto não conseguiu resistir à pressão são-paulina.

Ficha técnica -São Paulo 3 x 0 LDU na Libertadores 2020

São Paulo 3 x 0 LDU

Data: 11/03/2020

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Competição: Copa Libertadores – fase de grupos

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Gols: Reinaldo (pênalti, 14’/1T), Dani Alves (15’/1T) e Igor Gomes (16’/2T)

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves, Vitor Bueno e Igor Gomes; Antony e Alexandre Pato.

Técnico: Fernando Diniz.

LDU: Gabbarini; Quinteros, Guerra, Rodríguez e Ayala; Zunino, Villarruel, Antonio Valencia e Sornoza; Marcos Caicedo e Martínez Borja.

Técnico: Pablo Repetto.

Um jogo de afirmação

O resultado de 3 a 0 sobre a LDU deu moral ao São Paulo e ficou marcado como um dos melhores jogos da equipe sob o comando de Fernando Diniz. Foi uma vitória de imposição, em que o coletivo funcionou e as individualidades apareceram na hora certa.

Mais do que três pontos, o duelo simbolizou a esperança do torcedor em reviver noites de glória na Libertadores. Mesmo que a campanha não tenha terminado como desejado, a exibição contra a LDU permanece na memória como exemplo de quando o São Paulo conseguiu unir intensidade, talento e eficiência no torneio mais importante do continente.