A final da Champions League 2024/25 entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão promete um duelo tático diferente do usual. Uma das chaves para o sucesso de ambos os clubes consiste na utilização estratégica de seus alas, transformando defensores em verdadeiras armas ofensivas. Achraf Hakimi, pelo PSG, e Denzel Dumfries, pela Inter, personificam essa tendência tática, e suas atuações podem decidir o título europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No esquema tático do PSG, Achraf Hakimi é muito mais que um lateral. Sua velocidade e capacidade de infiltração fazem dele um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial. Na temporada 2024/25, sob a orientação tática do PSG, Hakimi atua quase como um ponta-direita adicional, constantemente oferecendo profundidade e amplitude ao ataque parisiense.

continua após a publicidade

Os números de Hakimi na temporada são um reflexo de sua importância ofensiva no PSG. Em 47 partidas somando todas as competições, o marroquino soma oito gols e 14 assistências. Três gols aconteceram na Liga dos Campeões, assim como cinco passes para o gol no torneio.

Hakimi comemorando gol pelo PSG (Foto: Reprodução/PSG)

Sua presença constante no setor ofensivo se dá, também, pelo esquema de Luis Enrique, que faz com que seus pontas de origem participem do jogo de forma mais centralizada, próximos ao atacante de referência que fica centralizado.

continua após a publicidade

➡️ Como Nasser Al-Khelaifi mudou o patamar do PSG no futebol europeu?

Do lado da Inter de Milão, Denzel Dumfries desempenha um papel igualmente importante. Operando no sistema de três zagueiros da Inter, o holandês tem liberdade para avançar pelo corredor direito, usando, especialmente, sua vantagem física. Na temporada 2024/25, o jogador soma incríveis 11 gols e seis assistências.

Seu desempenho ofensivo chamou a atenção do mundo nas semifinais contra o badalado Barcelona. Na partida de ida, na Catalunha, Dumfries marcou dois dos três gols do empate de 3 a 3. Já na volta, o holandês não marcou, mas contribuiu com duas assistências que asseguraram a vaga dos Nerazzurri na decisão do próximo sábado (31).

Dumfries pela Inter de Milão na Champions League (Foto: Reprodução/Inter)

No lado oposto de Dumfries, a Inter de Milão também conta com outro jogador de alto nível: Federico Dimarco. Atualmente com 27 anos, se destaca, assim como Dumfries, pelo seu porte físico, mas apresentando mais qualidade com a bola no pé e se aproximando mais do ataque por dentro. São mais assistências do que gols para o italiano: 11 contra 4.

PSG x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira (28), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.