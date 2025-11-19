Bielsa exalta grandeza do América e reforça peso do trabalho de Jardine

Marcelo Bielsa colocou o América do México no centro das atenções ao destacar a força da equipe dirigida pelo brasileiro André Jardine. Em conversa privada com o atacante Rodrigo Aguirre, o técnico da seleção uruguaia afirmou que o jogador atua em um dos melhores times do mundo, elogio que reforça o impacto da sequência de títulos conquistada pelo clube desde a chegada do treinador, em 2023.

As declarações de Bielsa vieram a público após Aguirre relatar, em entrevista coletiva na Data Fifa, a importância do reconhecimento do comandante celeste. O atacante explicou que costuma ouvir do técnico que deve valorizar a chance de defender uma equipe desse porte.

— Ele sempre me diz para aproveitar o fato de estar em um dos melhores times do mundo. Não do México, mas do mundo. Assim eu me sinto: sortudo por estar no América. Foi no América que encontrei meu lugar na seleção — revelou Aguirre. O atacante foi convocado pela primeira vez para a Celeste aos 30 anos e também comentou a rotina de pressão no clube mexicano.

— Sabemos a pressão que existe no América. O jogo anterior não importa, e é assim que encaro as partidas, tanto no clube quanto na seleção — completou o jogador.

Liga mexicana em alta

Outro representante do América na seleção uruguaia, o zagueiro Sebastián Cáceres destacou o nível da Liga MX. Segundo ele, o campeonato é o segundo mais forte do continente, atrás apenas do Brasil, e vem atraindo jogadores vindos da Europa.

— Eles sabem que há bons jogadores aqui. Monterrey, América, Tigres, Cruz Azul: todos têm jogadores de categoria, e muitos europeus têm vindo para cá — analisou o defensor.

Os elogios surgem às vésperas de mais um momento decisivo para o clube. Jardine assumiu o América em junho de 2023 e, desde então, conquistou os títulos dos torneios Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024, além do vice no Clausura 2025. Agora, inicia um novo ciclo de mata-mata: o time enfrenta o Monterrey nas quartas de final do Apertura 2025, no fim de novembro.

