Ex-Internacional compara futebol brasileiro a mexicano: 'Muito intenso'

Rômulo, ex-Internacional e atual Tigres UANL, deu entrevista exlclusiva ao Lance! e falou sobre a escolha em se aventurar no futebol mexicano. O meio-campista se consolidou como pilar da equipe e se tornou homem de confiança de Guido Pizarro. O jogador explicou que a mudança para o México foi um passo estratégico buscando evolução técnica, estabilidade e maior projeção internacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes de relatar as impressões sobre o futebol mexicano, Rômulo destacou que já acompanhava o Tigres antes mesmo da proposta chegar. A solidez do projeto esportivo, a competitividade da Liga MX e a presença de atletas de alto nível no campeonato foram elementos que pesaram na decisão. Segundo ele, atuar em uma liga em ascensão era a chance ideal para se testar em um novo ambiente, em um clube que luta constantemente por títulos e que oferece estrutura de ponta para seguir crescendo.

continua após a publicidade

– Conhecia o Tigres e sei que é um time que sempre briga na ponta da tabela pelo título. Sabia que a Liga MX está crescendo e evoluindo muito. Estão vindo muitos jogadores de extrema qualidade para cá e isso me animou muito a aceitar o desafio. Espero conquistar muitos títulos aqui e entrar na história do clube, que a cada dia eu gosto mais.

Após a chegada ao México, o meio-campista percebeu rapidamente diferenças significativas entre o futebol mexicano e o brasileiro. Rômulo destacou que a intensidade e o número de duelos individuais chamam atenção, exigindo adaptação imediata a um ritmo de jogo mais físico e direto. Para ele, a experiência em campo tem sido enriquecedora, proporcionando situações competitivas que ampliam seu repertório tático.

continua após a publicidade

– Me surpreendeu muito o nível daqui quando cheguei. Aqui tem muito mais duelos do que no Brasil. É um futebol muito intenso e, em muitos jogos, você tem que ficar no mano a mano quase 90 minutos. No Brasil é um pouco mais passivo e mais posicional, mas também é intenso.

Rômulo em ação pelo Tigres, do México (Foto: Divulgação/Tigres-MEX)

O crescimento comercial da Liga MX também foi tema da entrevista. Nos últimos anos, o campeonato tem atraído jogadores renomados, como Gignac, Sergio Ramos, Martial, Ángel Correa e James Rodríguez. Segundo Rômulo, a presença de atletas desse porte reforça a força da liga no cenário global e contribui para torná-la cada vez mais atrativa ao público e ao mercado internacional. O jogador ainda destacou a influência de Ángel Di María, recentemente contratado pelo Tigres, como mais um nome capaz de impulsionar o campeonato.

– A cada ano, a liga mexicana traz mais jogadores de extrema qualidade, o que atrai talentos do mundo inteiro. Tenho certeza de que muitos querem vir para cá disputar essa liga. Agora temos o Ángel, que tem influência muito forte e qualidade incrível. Ele agrega muito ao Tigres e atrai outros jogadores. Sinto falta apenas de as emissoras de TV facilitarem o acesso para o resto do mundo acompanhar a Liga Mexicana.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Metas no Tigres e planos para o futuro

Por fim, Rômulo falou sobre seus objetivos no Tigres e na carreira. Apesar de não descartar um retorno ao futebol brasileiro no futuro, o jogador afirmou que seu foco atual está totalmente voltado ao clube mexicano. O meio-campista acredita que pode construir uma trajetória duradoura na equipe e se tornar um dos nomes marcantes da história recente do Tigres.

– Gostaria de consolidar minha carreira no exterior, especialmente no Tigres. Minha meta é entrar na história do clube e ficar muito tempo aqui. Gostei muito da cidade e da torcida, que é fantástica e muito apaixonada. Não descarto voltar ao Brasil, mas meu foco agora é evoluir e contribuir o máximo possível para o Tigres. Depois disso, posso pensar em outras possibilidades, mas hoje meu foco é aqui.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.