Porto integra joia de Cotia ao time principal, e São Paulo observa com atenção

Moreira, jogador revelado na base do São Paulo, foi integrado ao time principal do Porto na pré-temporada do time na Europa. O atleta estava na equipe B do clube português e apareceu entre os relacionados para viagem á Áustria, onde acontecerá a pré-temporada da equipe.

continua após a publicidade

Ao todo, 30 jogadores foram relacionados para esta viagem. Além de Moreira, Domingos Andrade e João Caicedo também subiram do time B para a equipe principal do Porto. O elenco fará sua pré-temporada no ATV Irdning Fussbal. A apresentação oficial do elenco acontecerá no dia 3 de agosto, contra o Atlético de Madrid.

Por que a situação de Moreira interessa ao São Paulo?

Mesmo do outro lado do mundo, o São Paulo monitora com atenção a situação de Moreira. O jogador pertence ao clube do Morumbis, emprestado ao Porto até o final do ano.

continua após a publicidade

O contrato de Moreira tem uma opção de compra fixada em € 2,5 milhões (R$ 16,2 milhões na cotação atual). Se o lateral cumprir as metas, o Tricolor pode receber um valor que seria de bom grado aos cofres do clube. No entanto, ainda não foi sinalizado nada além disso.

João Moreira, de 20 anos e que tem dupla nacionalidade, já havia sido alvo do time português na temporada passada, mas o São Paulo não entendeu que seria viável negociá-lo naquele momento. Quando o acordo foi concretizado, o Tricolor já sabia que ele seria apresentado ao time B. A evolução para o time principal é vista como bastante positiva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

João Moreira estava no Porto B (Foto: Divulgação)

Moreira no São Paulo

Moreira estreou no time profissional do São Paulo em 2022. O lateral, que atua tanto na direita quanto na esquerda, soma algumas convocações para as seleções de base de Portugal entre 2021 e 2022. Além de amistosos, ele disputou os Torneios de Limoges (2021) e o Internacional do Porto (2022), ambos pela categoria Sub-18.

Pela brasileira, também soma convocações para as seleções de base. Na última delas, para o Pan Americano Sub-23, em 2023, acabou cortado. A dupla-nacionalidade é um dos destaques que chama atenção ao falar da Cria de Cotia.