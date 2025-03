Arteta aponta rival do Arsenal como melhor ataque da Inglaterra

Na lista de melhores treinadores da Inglaterra nos últimos anos, Mikel Arteta é o cérebro por trás do sucesso do Arsenal que briga por títulos nas principais competições. Mesmo tendo se tornado referência com os Gunners, o espanhol não esconde sua admiração com outros times, especialmente rivais e adversários ingleses, e apontou quem tem o melhor ataque.

A prova disso veio após a vitória por 1 a 0 contra o Chelsea, pela última rodada da Premier League. Em coletiva, Arteta afirmou que os Blues possuem o melhor ataque da Inglaterra.

— Na defesa, somos um dos melhores times do mundo hoje. Fomos inacreditáveis. Não concedemos quase nada, exceto uma defesa de David Raya. Grande crédito porque, na minha opinião, o Chelsea tem o melhor ataque da liga, por muito — disse Arteta.

— Quero dizer que as estatísticas dizem isso e tudo o que eu vi, diz isso. Eles podem te abrir, eles podem correr em transição, eles têm qualidade individual, qualquer jogador na linha defensiva pode te jogar atrás, eles podem combinar em ambos os lados, em lados fracos e eles estão sem alguns jogadores grandes também no momento — acrescentou.

Cole Palmer é um dos atacantes do Chelsea, rival do Arsenal (Foto: Ben Stansall / AFP)

Em números, o Chelsea fica longe do Liverpool, time com mais gols na Premier League: 53 contra 69. No recorte das cinco grandes ligas europeias, os Blues figuram apenas a 14ª colocação de melhor ataque. Cole Palmer é o principal artilheiro, com 14 tentos na temporada.

A exemplo do Arsenal há alguns anos, o Chelsea implementou um novo projeto de médio a longo prazo com nomes jovens. Apesar de ainda não conquistar a Premier League, o Arsenal vem disputando o título há alguns anos e, por isso, serve de inspiração. Os Blues, por sua vez, voltaram a brigar por vaga na Champions League.

Assim como o Chelsea, o Arsenal de Mikel Arteta também faz por onde para ser considerado como o melhor ataque da Inglaterra. Na última temporada, por exemplo, foram 91 gols marcados. Antes, 84. Com pelo menos dez jogos restando no calendário atual, a tendência é que os números sejam altos mais uma vez.

Chelsea na Premier League

Atualmente na 4ª colocação da Premier League, o Chelsea tem 49 pontos, sendo 14 vitórias, sete empates e oito derrotas. A equipe de Enzo Maresca, que irá disputar o Mundial de Clubes no meio do ano, está atrás de Liverpool, Arsenal e Nottingham Forest, que ocupam a primeira, segunda e terceira colocação na tabela do torneio, respectivamente.