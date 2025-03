O Arsenal, de Mikel Arteta, está buscando se reforçar na próxima janela de transferências do futebol europeu. O alvo da vez é uma das principais promessas do futebol espanhol, o atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao. O jogador de 22 anos foi destaque da Seleção Espanhol ano título da Eurocopa em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Gunners já teriam feito contato com os representantes de Nico Williams, segundo informações do portal "Bild", da Alemanha. Para os ingleses, a falta de opções no ataque é um dos principais motivos para a distância do Liverpool na briga pelo título da Premier League.

continua após a publicidade

O portal conta ainda que a multa rescisória é relativamente baixa em comparação ao mercado de atacantes na europa, considerando também a idade e projeção do jogador. É esperado que para concretizar a transferência o Arsenal tenha que desembolsar algo entre 48 e 67 milhões de euros.

A margem é alta. Por isso, se o preço ficar abaixo dessa estimativa, a contratação seria considerada um grande negócio do time inglês. Se ficar acima, a transferência pode ser avaliada como muito arriscada. Deve-se considerar também que, apesar da Euro brilhante em 2024, a atual temporada de Nico está longe do que se espera do jovem.

continua após a publicidade

➡️ Imparável, Haaland quebra recorde histórico na Premier League

Arsenal deve ter concorrência de gigantes europeus por Nico Williams

O processo, porém, não deve ser tão fácil assim. Além do Arsenal, outros gigantes europeus estão de olho na contratação do jovem também. Bayern de Munique, Liverpool e Chelsea, são clubes que também desejam contar com o jovem espanhol, de acordo com o "Bild". Nico já foi alvo também do Barcelona. Os espanhóis queriam a dupla Yamal e Nico junta no clube.