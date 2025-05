O lendário ex-treinador do Arsenal Arsène Wenger deu uma declaração polêmica no jogo entre Inter de Milão e Barcelona. No pênalti marcado no primeiro tempo, em que Cubarsí cometeu uma falta dentro da área em Lautaro Martínez, o comentarista afirmou que não concordava com a marcação, pois é "totalmente contra o uso do VAR e o vídeo em câmera lenta para o julgamento da penalidade".

Durante o programa da "Bein Sports", Wenger deu sua opinião sobre a marcação de penalidade máxima para a Inter de Milão. Segundo o ex-treinador, a marcação do árbitro em campo deveria contar, e a câmera lenta não deveria ser usado. O francês argumentou que, em velocidade normal, a dividida do pênalti seria normal e o contato não importaria.

- Eu sou totalmente contra esses tipos de pênaltis. Sou totalmente contra o uso da câmera lenta. É uma ótima dividida na velocidade normal. Cubarsí chegou primeiro na bola, isso que conta para mim. Não importa se teve contato ou não - afirmou Arsène Wenger, sobre a penalidade marcada a favor da Inter de Milão.

Pênalti marcado para a Inter de Milão, onde Cubarsí chegou atrasado (Foto: Reprodução/TNT)

Lautaro retornou para os gramados a tempo do confronto

Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão, optou por utilizar Lautaro Martínez, seu principal artilheiro, mesmo voltando de lesão. Ele foi substituído no início do segundo tempo em Barcelona com um problema muscular na coxa esquerda, mas se recuperou a tempo para ser titular na noite desta terça (6).

Lautaro Martínez foi diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda e não jogou contra o Verona na última rodada do Campeonato Italiano, na qual a Inter venceu em casa por 1 a 0. Na ocasião, Inzaghi optou por levar um time alternativo pensando no confronto com o Barcelona pela semifinal da Champions no meio de semana.

O jogador conseguiu retornar a tempo para o confronto e marcou um gol, além de ter sofrido o pênalti convertido por Çalhanoglu. Posteriormente, o atacante foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo, dando lugar à Taremi.