Lesionado sem previsão de retorno aos gramados, Jules Koundé é peça fundamental no Barcelona de Hansi Flick. Mesmo sem poder entrar em campo nesta terça-feira (6), contra a Inter de Milão pela Champions League, o francês fez questão de ir à Itália para acompanhar os companheiros. O curioso é que ele não viajou com a delegação, mas sim em um voo com torcedores na classe econômica.

Em imagens divulgadas por torcedores nas redes sociais, Koundé é visto tirando sua mala dentro de um voo normal. O francês até usou alguns casacos e óculos escuro para disfarçar sua presença, mas não fez tanta questão de se esconder dos torcedores do Barça presentes na aeronave.

A simbologia de Koundé no Barcelona aumentou ainda mais nas últimas semanas, quando o francês marcou o gol do título da Copa da Espanha, contra o Real Madrid, por 3 a 2. Hansi Flick espera que o defensor volte a ficar disponível para as últimas rodadas de La Liga e a eventual final da Champions.

Seu substituto, Eric García, foi um dos principais jogadores da partida contra a Inter, que se encontra empatada, mais uma vez, em 3 a 3. Quando o Barça estava perdendo por 2 a 0, o lateral marcou o gol que recolocou a equipe catalã de volta na briga por vaga na final.

Bola do Ouro feminina também viajou para Milão

Melhor jogadora do mundo, a meia Aitana Bonmatí, do Barcelona feminino, também fez questão de viajar à Itália para acompanhar a decisão entre Barcelona e Inter de Milão. A jogadora publicou foto ao lado de amigos no centro da cidade.