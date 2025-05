Champions: gol perdido em Inter de Milão x Barcelona viraliza

Em uma partida emocionante, o Barcelona e Inter de Milão empataram em 3 a 3, nesta terça-feira (6), no Estádio San Siro, pela semifinal da Champions League. Com o resultado, a decisão da classificação foi para a prorrogação. Dentre as ações durante os 90 minutos, uma se destacou nas redes sociais. Trata-se de um gol perdido pelo Eric Garcia, do clube catalão.

O lance aconteceu aos 11 minutos do segundo tempo. Na ocasião, a equipe do técnico Hansi Flick ainda perdia a partida por 2 a 1. Em um contra-ataque fulminante do Barcelona, Eric Garcia, Gerard Martin e Pedri trocaram passes até a finalização livre do 24, que acertou o goleiro Sommer, no meio do gol.

Nas redes sociais, a análise do lance foi dividida. Alguns internautas elogiaram a defesa do goleiro suíço. Contudo, teve outras manifestações que criticaram a finalização do lateral do time catalão. Veja abaixo a repercussão do lance:

Eric Garcia fez gol na Champions League

Apesar da chance desperdiçada, que poderia ter garantido a vitória do Barcelona, Eric Garcia foi o autor do primeiro gol da reação do time catalão. Aos 8 minutos do segundo tempo, o lateral tirou o zero do placar da equipe espanhola, que no momento perdia por 2 a 0.

Além do lateral, Raphinha e Dani Olmo também balançaram as redes para o time catalão. Pelo lado da Inter de Milão, Lautaro Martínez, Çallhanoglu e Acerbi.

