Arsenal vence no Boxing Day e segue na briga pelo título da Premier League

Na partida que encerrou a rodada de Boxing Day na Premier League 2024-25, o Arsenal bateu o Ipswich Town por 1 a 0 no Emirates Stadium, em Londres. O gol do triunfo foi anotado pelo alemão Kai Havertz ainda no primeiro tempo. O resultado coloca o time na segunda colocação na tabela, com 36 pontos - seis a menos que o líder Liverpool, com um jogo a mais.

continua após a publicidade

Os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, em alta nos Gunners, foram titulares no resultado e contribuíram ofensivamente. O centroavante, inclusive, chegou a balançar as redes na primeira etapa, mas teve o tento anulado por impedimento. Ao ser substituído, deixou o gramado em Londres aplaudido pela torcida.

➡️ Globe Soccer Awards tem Vini Jr melhor do mundo; veja todos os premiados

Arsenal 1x0 Ipswich Town: como foi o jogo?

O jogo prometia domínio do Arsenal desde os primeiros minutos, e apesar do placar final magro, é possível dizer que a previsão se confirmou. Mesmo que a atuação da equipe de Mikel Arteta não tenha sido a mais envolvente ofensivamente na temporada, o time construiu a vitória logo aos 23 minutos de jogo, com gol de Kai Havertz - o 12º do alemão em 2024-25.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, com forte presença no campo de ataque, os Gunners seguiram levando perigo ao gol defendido por Muric, principalmente por meio dos escanteios, maior arma da equipe londrina nesta temporada. Do outro lado, o Ipswich Town, dono do terceiro pior ataque da competição, sequer assustou o goleiro David Raya, dos mandantes.

Com a vitória, o Arsenal encerra o Boxing Day na segunda posição da Premier League, com 36 pontos, e segue na caça ao líder Liverpool. Do outro lado, os visitantes ficam na penúltima colocação, com 12 pontos, três pontos a menos que o Wolverhampton, primeira equipe fora da zona de descenso.

continua após a publicidade

Momento do gol marcado por Kai Havertz, do Arsenal, contra o Ipswich Town (Foto: Glyn Kirk/AFP)

O que vem por aí?

Com a vitória, o Arsenal encerra seus compromissos no ano de 2024. No dia 1º de janeiro, os Gunners retornam aos gramados para visitar o Brentford, pela 19ª rodada da Premier League. Do outro lado, o Ipswich ainda entra em campo por mais uma oportunidade no ano, e no dia 30, enfrenta o Chelsea, em casa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional