Globe Soccer Awards tem Vini Jr melhor do mundo; veja todos os premiados

Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo, desta vez na premiação da Globe Soccer Awards, em Dubai. Além dele, Cristiano Ronaldo e Neymar foram condecorados pela premiação, que celebrou os destaques do futebol no ano de 2024 nesta sexta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️ Fala de Cristiano Ronaldo sobre Vini Jr enlouquece torcedores: ‘Sem medo’

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, foi eleito o melhor jogador de futebol em atuação no Oriente Médio. Ao lado de Ferdinand e Del Piero, Neymar teve a carreira reconhecida pela Globe Soccer Awards.

Confira a lista de vencedores do Globe Soccer Awards em 2024

Melhor jogador: Vini Jr (Real Madrid e Brasil) Melhor atacante: Vini Jr (Real Madrid e Brasil) Melhor meia: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) Melhor goleiro: Thibaut Courtois (Real Madrid e Bélgica) Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha) Treinador do ano: Carlo Ancelotti (Real Madrid) Revelação do ano: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) Maior artilheiro da história: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal) Clube masculino do ano: Real Madrid Clube feminino do ano: Barcelona Prêmio de carreira: Alessandro Del Piero (Itália), Rio Ferdinand (Inglaterra) e Neymar (Brasil) Prêmio Maradona: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) Melhor agente: Jorge Mendes (Portugal) Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal) Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al-Hilal)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Globe Soccer Awards

O Globe Soccer Awards 2024 é outra oportunidade, além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontece desde 2010, em Dubai.