Visando uma contratação de peso na próxima temporada para subir de vez de patamar, o Arsenal não tira seus olhos de Nico Williams, joia do Athletic Bilbao. Para isso, os Gunners já se planejam para concretizar a compra em meio a uma manobra arriscada para convencer o clube espanhol.

Além de desembolsar grande montante financeiro para convencer o Athletic Bilbao a liberar Nico, o Arsenal também planeja transformar o espanhol em um dos jogadores mais bem pagos pelo clube, com salário semanal de 250 mil libras, cerca de R$ 1,8 milhão. Neste sentido, seu vencimento mensal seria na casa de 1 milhão de libras (R$ 7,52 milhões).

O valor assusta, já que o Arsenal, apesar do grande sucesso nas últimas temporadas, não é um dos clube mais ricos do mundo. Prova disso é que o atual maior salário do elenco pertence a Kai Havertz, que recebe 280 mil libras semanais (R$ 2,1 milhões), 30 mil a mais do que Nico receberia. Principal nome do time, Bukayo Saka, por exemplo, possui vencimento de 195 mil libras (R$ 1,46 milhão) semanais.

Veja os maiores salários do Arsenal 💰

1️⃣ Kai Havertz - 280 mil libras/semana (R$ 2,1 milhões)

2️⃣ Gabriel Jesus - 265 mil libras/semana (R$ 1,9 milhão)

3️⃣ Declan Rice/Martin Odegaard - 240 mil libras/semana (R$ 1,8 milhão)

4️⃣ Thomas Partey - 200 mil libras/semana (R$ 1,5 milhão)

5️⃣ Bukayo Saka - 195 mil libras/semana (R$ 1,46 milhão)

6️⃣ William Saliba - 190 mil libras/semana (R$ 1,42 milhão)

7️⃣ Gabriel Martinelli - 180 mil libras/semana (R$ 1,35 milhão)

Além de tornar Nico Williams em um dos jogadores mais bem pagos do elenco, o Arsenal estaria disposto a desembolsar um valor superior aos 60 milhões de euros (R$ 383 milhões) da multa atacante no Athletic. Jornais locais indicam que os Gunners são os favoritos pela contratação, uma vez que o Bayern de Munique teria saído da disputa.