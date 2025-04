Zagueiro ex-Arsenal revela sonho: ‘Jogar no Corinthians’

Gabriel Paulista, zagueiro com passagem pelo Arsenal e que atualmente defende o Besiktas, da Turquia, revelou em entrevista ao jornalista André Hernan que tem o sonho de defender o Corinthians, seu clube de infância.

Com 34 anos, o jogador foi sincero ao dizer que quer jogar o Timão caso retorne ao Brasil. Segundo Gabriel Paulista, o sonho remete lembranças de seu irmão, que já faleceu, e era um torcedor fanático do Corinthians.

— Eu tenho um sonho. Eu já falei para tomo mundo que eu meu sonho é de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians. É meu sonho. Entra questões familiares, minha infância. Torci pelo clube por causa do meu irmão, que era da Gaviões, mas que faleceu — disse o jogador em entrevista ao André Hernan.

Nascido em São Paulo, o atleta foi revelado pelo CATS, o Clube Atlético Taboão da Serra, e sua passagem mais marcante no futebol brasileiro foi com a camisa do Vitória, entre 2010 e 2013. Gabriel Paulista não descarta defender outro clube, mas reforça o desejo de vestir a camisa do Corinthians.

— Meu irmão também queria ser jogador de futebol e acabou não conseguindo. Sempre falo para minha família que eu realizei o sonho dele. Essa é minha vontade. Não fecho as portas para outro clube. Um dia quem sabe, retornar ao Brasil e vestir o manto do Coringão — finalizou o jogador.

Jogador defendeu o Arsenal entre 2014 e 2016 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Carreira de Gabriel Paulista

O zagueiro defendeu grandes times europeus como Villareal, Valência e Atlético de Madrid, da Espanha, além do Arsenal, da Inglaterra. O atleta se transferiu ao Besiktas, da Turquia, nesta temporada disputou 19 partidas e marcou um gol. O contrato de Gabriel Paulista é válido até junho de 2027.