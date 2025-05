De saída? Veja salário e valor de mercado de Rodrygo, do Real Madrid

Em uma temporada de menos protagonismo no Real Madrid, o atacante Rodrygo pode estar de saída do clube espanhol. Alguns veículos já repercutem a possível transferência de clube do jogador brasileiro, que está no time desde 2019 e já conquistou duas Liga dos Campeões com a equipe. Entretanto, sua negociação esbarra nos altos valores de salários e multa rescisória para romper o atual contrato, que vai até 2028.

Aos 24 anos, Rodrygo tem valor de mercado apontado em 100 milhões de euros, quase R$ 630 milhões na cotação atual, segundo informações do Transfermarkt, site especializado em transferências no futebol. Entretanto, a multa rescisória do atacante com o Real Madrid é ainda maior. Em 2023, quando tinha 22 anos, o camisa 11 assinou uma extensão contratual com a equipe merengue, que vai até o fim da temporada 2027/28.

Para tirar Rodrygo do clube, foi estabelecida uma multa que chega na casa de R$ 1 bilhão, valor que chega a R$ 6,2 bilhões na conversão atual. O valor é o mesmo do acordo do Real com outro brasileiro do elenco, Vinicius Jr. Em comparação com os outros jogadores do Real Madrid, Rodrygo é o quinto mais valioso. O atacante fica atrás de Vini Jr, Jude Bellingham, Kyllian Mbappé e Federico Valverde.

Rodrygo tem o 9º maior salário do Real Madrid atualmente. (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Salário de Rodrygo no Real Madrid

Se na relação dos valores de mercado Rodrygo está entre os cinco maiores, o camisa 11 cai algumas posições no ranking entre os que recebem maior salário no clube espanhol. O atacante é o nono que mais ganha no elenco madridista, em lista liderada pelo francês Kyllian Mbappé.

Entre os dez maiores do ranking estão os três brasileiros do elenco. Rodrygo ganha do clube espanhol um total de 12,5 milhões de euros brutos por ano, ou R$ 78,5 milhões na cotação atualizada. Por mês, o atacante recebe em torno de R$ 6,5 milhões. Os valores são do site Capology, site especializado em finanças dos clubes e salários de atletas.

Em comparação aos outros brasileiros, o atacante formado na base do Santos ganha abaixo de Vini Jr. e Éder Militão. O camisa 7 é o terceiro da lista e fatura 20,83 milhões de euros brutos por temporada, cerca de R$ 130 milhões, ou R$ 10,83 milhões por mês. Já o zagueiro ocupa a oitava posição 14,5 milhões de euros ao ano (R$ 91 milhões). Por mês, o defensor recebe quase R$ 7,6 milhões ao mês.

O quarto e último brasileiro do elenco é Endrick. O centroavante ex-Palmeiras algo em torno de de 4,16 milhões de euros ao ano, o que corresponde a pouco mais de R4 26 milhões por temporada.

Jornalista aponta saída do time espanhol

Segundo o jornalista Gustavo Hofman, da "ESPN Brasil", o brasileiro cansou da improvisação e quer jogar em sua posição preferida, pelo lado esquerdo de ataque. Esse seria o principal motivo para que o camisa 11 deixasse o clube após o fim desta temporada.

— O Rodrygo quer jogar na sua posição. Cansou de ser improvisado em outras posições, ele quer jogar pela esquerda. O que isso vai resultar? Veremos nos próximos dias, semanas, na próxima temporada. Mas essa é uma informação que obtive com pessoas próximas a ele. Ele quer jogar na posição dele, onde sempre rendeu mais — revelou.

