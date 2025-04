Imprensa espanhola detona Rodrygo: ‘Acabaram os superpoderes’

A má fase de Rodrygo no Real Madrid repercutiu mal na imprensa espanhola nos últimos dias. O 'Diário As' questionou seu lugar no time titular contra o Barcelona pela final da Copa do Rei no sábado (26), e afirmou que o jogador deixou de ser uma ameaça ao gol adversário. Com o jogo desta quarta-feira, o brasileiro tem um gol nas últimas 21 partidas pela equipe merengue.

— Lutou dentro e fora de campo para ser considerado um do Quarteto Fantástico com pleno direito. Mas o trecho decisivo da temporada está lhe tirando a capa, porque parece que seus superpoderes se esgotaram — disse a matéria do 'As'.

Nos últimos jogos, Rodrygo tem finalizado pouco ao gol. Em 105 minutos contra a Real Sociedad no 4-4 do jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, o brasileiro não deu chutes a gol, assim como nas quartas de final da Champions League contra o Arsenal. Rodrygo também não chutou ao gol contra o Manchester City no Etihad Stadium.

Ancelotti sai em defesa de Rodrygo

Após a vitória do Real Madrid por 1 a 0 contra o Getafe fora de casa em jogo válido pela 33ª rodada de La Liga, o treinador Carlo Ancelotti foi perguntado sobre Rodrygo na coletiva de imprensa. O italiano reafirmou sua confiança no jogador que já decidiu uma semifinal de Champions League para ele.

— Em termos estatísticos, ele tem que jogar. Porque, se não marcou durante todo esse tempo… normalmente é nesses jogos, os muito importantes, que ele costuma marcar. Já fez isso muitas vezes. Confio plenamente nele — Afirmou Ancelotti sobre a seca que vive Rodrygo.

Com a afirmação, Ancelotti dá a entender que utilizará Rodrygo como titular no jogo contra o Barcelona na final da Copa do Rei, apesar das desconfianças.

Na temporada, Rodrygo tem 13 gols e dez assistências em 48 jogos pelo Real Madrid, uma média de 0,48 participações em gols por partida. O retrospecto recente, contudo, não anima. O brasileiro não faz um gol há 13 jogos em La Liga, e não foi bem - assim como o resto do time - contra o Arsenal na eliminação da Champions League.