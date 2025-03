O Chelsea, conhecido por investir em jovens promessas, acertou a contratação do atacante de 17 anos Geovany Quenda, do Sporting. O negócio foi fechado por 51 milhões de euros fixos, e o jogador permanecerá emprestado ao clube português até julho de 2026. Mas além do talento promissor, há um detalhe curioso sobre Quenda: sua relação com Cristiano Ronaldo.

Ao contratar Geovany Quenda, o Chelsea reafirma sua estratégia de apostar em jovens promissores para o futuro. O clube inglês vê grande potencial no atacante português e acredita que ele pode se destacar no cenário europeu. Para garantir seu desenvolvimento, os Blues optaram por mantê-lo no Sporting até 2026, permitindo que ele continue evoluindo em um ambiente familiar, onde já demonstrou talento e maturidade tática.

Recorde e relação com Cristiano Ronaldo

A quebra do recorde de Cristiano Ronaldo marca um momento significativo na carreira de Geovany Quenda. Aos 17 anos e oito meses, o jovem ponta se tornou o jogador mais jovem da história do Sporting a atuar no dérbi de Lisboa, disputando 72 minutos na vitória por 1 a 0 contra o Benfica. O recorde, que pertencia a Ronaldo, foi superado com uma atuação segura e promissora.

Além de demonstrar grande habilidade técnica, Quenda impressionou pela maturidade em campo, aumentando ainda mais as expectativas em torno de seu futuro. O feito reforça sua ascensão meteórica e desperta ainda mais a atenção de torcedores e da imprensa esportiva.

A temporada 2024/25 tem sido excelente para o jovem talento. Sob o comando de Rúben Amorim, que já deixei o Sporting, ele aproveitou as oportunidades para brilhar e atrair o interesse de grandes clubes europeus. Seu desempenho culminou na conquista de mais um feito expressivo: tornar-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelos Leões.

A transferência para o Chelsea representa um novo desafio na carreira de Quenda. Em um dos campeonatos mais competitivos do mundo, ele terá a estrutura e o suporte necessários para evoluir e consolidar seu talento. Caso mantenha sua trajetória de crescimento, o jovem português pode seguir os passos de Cristiano Ronaldo e construir uma carreira de destaque no futebol internacional.