Arsenal inscreve Gabriel Jesus na Champions, e brasileiro pode voltar após quase um ano
Atacante pode fazer sua estreia na temporada depois de grave lesão contra o Club Brugge
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada de Gabriel Jesus pode começar nesta quarta-feira. Após quase 1 ano afastado dos gramados, o atacante brasileiro foi inscrito pelo Arsenal na Champions League no lugar do jovem Max Dowman, que sofreu uma lesão no tornozelo durante uma partida do Sub-21 no último fim de semana.
Relacionadas
- Lance! Biz
Arsenal firma acordo global com plataforma de streaming
Lance! Biz01/12/2025
- Onde Assistir
Arsenal x Brentford: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir02/12/2025
- Futebol Internacional
Com um a menos, Chelsea empata com o Arsenal, que segue líder da Premier League
Futebol Internacional30/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A inscrição foi confirmada pelo Arsenal em nota divulgada nas redes sociais. O clube esclareceu que a troca envolvendo o brasileiro tem "efeito imediato", colocando, desta forma, o atacante à disposição de Mikel Arteta na 6ª rodada da competição europeia diante do Club Brugge, na Bélgica. Com a exclusão, Dowman não poderá jogar pelo clube nas competições da Uefa até 6 de fevereiro.
Embora tenha retornado aos treinos e ficado no banco nos confrontos contra Chelsea e Brentford, pela Premier League, Gabriel Jesus não joga pelo Arsenal desde janeiro. Ele sofreu uma grave lesão no joelho durante a partida da Copa da Inglaterra contra o Manchester United.
— Gabriel Jesus substituiu Max Dowman em nossa lista UEFA A com efeito imediato. Portanto, Gabby está elegível para jogar nossa partida contra o Club Brugge, na Bélgica, na noite de quarta-feira — escreveu o Arsenal.
O retorno de Gabriel Jesus reforça a equipe de Mikel Arteta, que conta com as baixas de Viktor Gyokeres e Kai Havertz por conta de lesão. As ausências forçaram o técnico a usar o meio-campista espanhol Mikel Merino como atacante central.
Como foi o lance da lesão de Gabriel Jesus?
Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus lesionou-se ao tentar desarmar o adversário, sentindo imediatamente o joelho esquerdo, uma área que já apresentava desconforto anteriormente na partida. Atacante deu um pique para trás e tentou tirar a bola do meia Bruno Fernandes. Ele tropeçou, caiu no chão e logo sentiu o joelho.
Club Brugge x Arsenal: onde assistir
Club Brugge e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League, em partida realizada no Jan Breydelstadion, na Bélgica, e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias