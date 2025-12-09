A temporada de Gabriel Jesus pode começar nesta quarta-feira. Após quase 1 ano afastado dos gramados, o atacante brasileiro foi inscrito pelo Arsenal na Champions League no lugar do jovem Max Dowman, que sofreu uma lesão no tornozelo durante uma partida do Sub-21 no último fim de semana.

A inscrição foi confirmada pelo Arsenal em nota divulgada nas redes sociais. O clube esclareceu que a troca envolvendo o brasileiro tem "efeito imediato", colocando, desta forma, o atacante à disposição de Mikel Arteta na 6ª rodada da competição europeia diante do Club Brugge, na Bélgica. Com a exclusão, Dowman não poderá jogar pelo clube nas competições da Uefa até 6 de fevereiro.

Embora tenha retornado aos treinos e ficado no banco nos confrontos contra Chelsea e Brentford, pela Premier League, Gabriel Jesus não joga pelo Arsenal desde janeiro. Ele sofreu uma grave lesão no joelho durante a partida da Copa da Inglaterra contra o Manchester United.

— Gabriel Jesus substituiu Max Dowman em nossa lista UEFA A com efeito imediato. Portanto, Gabby está elegível para jogar nossa partida contra o Club Brugge, na Bélgica, na noite de quarta-feira — escreveu o Arsenal.

O retorno de Gabriel Jesus reforça a equipe de Mikel Arteta, que conta com as baixas de Viktor Gyokeres e Kai Havertz por conta de lesão. As ausências forçaram o técnico a usar o meio-campista espanhol Mikel Merino como atacante central.

Como foi o lance da lesão de Gabriel Jesus?

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus lesionou-se ao tentar desarmar o adversário, sentindo imediatamente o joelho esquerdo, uma área que já apresentava desconforto anteriormente na partida. Atacante deu um pique para trás e tentou tirar a bola do meia Bruno Fernandes. Ele tropeçou, caiu no chão e logo sentiu o joelho.

Em jogo do Arsenal, Gabriel Jesus é retirado de maca após grave lesão (Foto: IAN KINGTON/ IKIMAGES/ AFP)

Club Brugge x Arsenal: onde assistir

Club Brugge e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League, em partida realizada no Jan Breydelstadion, na Bélgica, e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

