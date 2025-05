Jornal espanhol comemora gol de Vitor Roque pelo Palmeiras: ‘Finalmente’

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 no domingo (4), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. O gol da partida foi anotado por Vitor Roque, que foi às redes pela primeira vez após 13 partidas, o que o fez ser destaque do jornal espanhol "As" nesta segunda-feira (5).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ Soltou a carta! 🎴

O tento inédito de Roque pelo Palmeiras não poderia ter sido mais fácil. Maior investimento do clube na temporada, o atacante estava no lugar certo para aproveitar roubada de bola de Estêvão após falha de Hugo Moura e empurrar sem goleiro.

continua após a publicidade

Ex-jogador do Barcelona e do Real Betis, Roque chegou ao Verdão após passagens sem destaque pelo futebol espanhol. Devido ao alto investimento feito pelos Culés em 2023, o brasileiro ainda desperta o interesse do público ibérico. Nesse sentido, o veículo de Madri repercutiu o primeiro gol do Tigrinho no seu retorno ao país natal.

— Vitor Roque finalmente pôde comemorar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O atacante abriu o placar contra o Vasco da Gama com uma finalização confortável na área após passe de Estêvão, tirando um peso enorme de seus ombros. Ele encerrou uma seca de 20 jogos e o tigre rugiu novamente — escreveu o jornal "As".

continua após a publicidade

Além disso, a reportagem destaca a rodagem do atacante em tão pouca idade. Atuando por profissionais desde 2021, ele é o jogador nascido em 2005 que mais disputou partidas profissionais no planeta, conforme dados do CIES (Observatório do Futebol).

➡️ Ex-Flamengo é protagonista em título do campeonato dos Emirados Árabes