Arsenal chega a 12 jogadores lesionados após Data Fifa às vésperas de mês decisivo; veja lista
Dentre eles, está o brasileiro Gabriel Magalhães, que não defendeu o Brasil no último teste para a Copa do Mundo
O Arsenal enfrenta um momento crítico que pode comprometer sua reta final na temporada 2025/26. Após a Data Fifa de março, a última antes da Copa do Mundo, 12 jogadores retornam à Inglaterra lesionados ou para avaliação, incluindo titulares importantes como Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard, William Saliba e Gabriel Magalhães.
Entre os casos mais preocupantes está Noni Madueke, que retornou aos treinos usando joelheira após lesão sofrida na partida da Inglaterra contra o Uruguai. A comissão técnica do Arsenal monitora cada atleta para evitar complicações, já que muitos retornaram exaustos ou com desconfortos físicos leves.
Jogadores afetados
- Noni Madueke – joelho (lesão sofrida na Inglaterra x Uruguai)
- Martin Zubimendi – desconforto no joelho direito
- Piero Hincapié – lesão não especificada
- Bukayo Saka – avaliação física
- Declan Rice – avaliação física
- Gabriel Magalhães – joelho
- William Saliba – tornozelo
- Eberechi Eze – panturrilha
- Martin Ødegaard – joelho
- Leandro Trossard – quadril/músculo
- Jurriën Timber – tornozelo/adutor
- Mikel Merino – fratura no pé (afastamento de longo prazo, até final de maio/junho)
Algumas ausências, incluindo Saka e Rice, são preventivas, já que o Arsenal se prepara para uma agenda intensa em abril, que inclui as quartas de final da Copa da Inglaterra, os jogos das quartas de final da Champions League e as sete rodadas restantes da Premier League, na qual lidera com 70 pontos, nove à frente do segundo colocado, o Manchester City.
Antes do início da Data Fifa, a equipe também disputava a Copa da Liga Inglesa. No entanto, foi derrotada pelo Manchester City na final por 2 a 0.
Próximos jogos do Arsenal em abril
04/04 – Southampton x Arsenal (Copa da Inglaterra)
07/04 – Sporting x Arsenal (Liga dos Campeões – quartas de final)
11/04 – Arsenal x Bournemouth (Premier League)
15/04 – Arsenal x Sporting (Liga dos Campeões – quartas de final, jogo de volta)
19/04 – Manchester City x Arsenal (Premier League)
25/04 – Arsenal x Newcastle (Premier League)
Crise afeta Inglaterra de Tuchel também
A seleção inglesa seguirá para o amistoso contra o Japão, terça-feira (31), no Wembley Stadium, com um grupo reduzido de 27 jogadores, após oito atletas serem liberados para tratamento médico em seus clubes. A medida faz parte do protocolo habitual durante a Data Fifa, priorizando a saúde dos atletas em meio à sequência intensa de jogos na temporada europeia.
Entre os nomes que deixam a concentração, além dos jogadores do Arsenal, estão Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton
Stones retornou ao Manchester City após sentir um problema durante treino antes do empate por 1 a 1 com o Uruguai. Wharton e Madueke, do Crystal Palace e Arsenal respectivamente, sofreram lesões leves no último confronto. Rice e Saka também foram liberados para exames médicos preventivos, visando a recuperação completa.
O amistoso entre Inglaterra e Japão está marcado para terça-feira (31), às 15h30 de Brasília, em Wembley, Londres.
