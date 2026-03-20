Arsenal x Manchester City – Palpites, análise e odds (22/03)

O Arsenal recebe o Manchester City no Wembley Stadium neste domingo, 22 de março, pela grande final da Carabao Cup 2025/26. Os Gunners buscam o primeiro troféu desde a conquista da FA Cup em 2020, enquanto os Citizens tentam encerrar um jejum de duas temporadas sem título e resgatar o orgulho de uma campanha irregular.

A final coloca frente a frente os dois primeiros colocados da Premier League, separados por nove pontos na tabela. O Arsenal vive momento excepcional, invicto nos últimos 14 jogos em todas as competições, com a classificação às quartas da Champions League ainda fresca. O City, por outro lado, chega abalado após a eliminação para o Real Madrid na UCL por 5 a 1 no agregado, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

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Análise da partida

O Arsenal chega a Wembley com uma confiança inabalável. A goleada de 3 a 1 no agregado sobre o Bayer Leverkusen nas oitavas da Champions League, com Eberechi Eze e Declan Rice marcando na vitória por 2 a 0 no segundo jogo, mostra um time que sabe decidir momentos grandes.

Na Premier League, o time de Arteta lidera com 70 pontos em 31 rodadas, acumulando 21 vitórias, sete empates e apenas três derrotas na temporada. São 61 gols marcados e somente 22 sofridos, números que fazem do Arsenal a melhor defesa da liga.

Mais impressionante ainda: os Gunners se tornaram apenas o terceiro time, depois de Barcelona e Bayern de Munique, a atingir a marca de 100 gols na temporada em todas as competições. São 25 jogos sem sofrer gols em 49 partidas disputadas em 2025/26.

O caminho até Wembley na Carabao Cup incluiu vitórias sobre Port Vale, Brighton, Crystal Palace (nos pênaltis) e Chelsea, que foi eliminado por 4 a 2 no agregado nas semifinais. Kai Havertz marcou aos 96 minutos no segundo jogo contra o Chelsea, selando a vaga de forma dramática.

O Manchester City, por sua vez, teve um percurso mais tranquilo na competição. Eliminou Huddersfield (2 a 0), Swansea (3 a 1), Brentford (2 a 0) e destruiu o Newcastle por 5 a 1 no agregado nas semifinais, com Omar Marmoush e Tijjani Reijnders brilhando no segundo jogo.

No entanto, o momento geral do City é preocupante. A eliminação na Champions League contra o Real Madrid foi especialmente dolorosa, com Bernardo Silva expulso no segundo jogo e a equipe incapaz de reverter o 3 a 0 da ida. Na Premier League, o time soma 61 pontos em 30 jogos, mas perdeu terreno decisivo para o Arsenal.

Guardiola jamais ficou duas temporadas consecutivas sem conquistar um troféu em sua carreira como treinador. Após uma 2024/25 sem títulos, esta final representa a chance de evitar esse marco negativo inédito.

Outros palpites para Arsenal x Manchester City

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Confrontos diretos

O histórico recente favorece claramente o Arsenal. Os Gunners estão invictos nos últimos seis jogos contra o City, com três vitórias e três empates, interrompendo uma sequência de 15 derrotas em 16 partidas que durou anos.

No confronto da quinta rodada da Premier League 2025/26, em setembro, o jogo no Emirates Stadium terminou em 1 a 1, com o City de Guardiola surpreendendo ao montar um bloco baixo contra o rival.

No panorama geral do confronto histórico, foram 149 jogos entre os clubes, com o City vencendo 65 deles. Porém, boa parte dessa vantagem vem de uma época em que as duas equipes estavam em patamares muito diferentes.

Desde que Arteta deixou a comissão técnica de Guardiola para assumir o Arsenal em dezembro de 2019, os dois técnicos se enfrentaram 15 vezes. Guardiola levou a melhor em oito ocasiões, com três empates e apenas quatro vitórias de Arteta.

Na Carabao Cup, os dois times se enfrentaram na final de 2018, quando o City goleou por 3 a 0. O Arsenal, aliás, detém um recorde nada agradável: é o time que mais perdeu finais da Copa da Liga Inglesa, com seis derrotas.

Novidades dos times

Arsenal: dúvidas no meio, mas elenco forte

A principal notícia positiva é que Eberechi Eze confirmou estar bem após deixar o campo mancando contra o Leverkusen. O ex-Crystal Palace declarou que estará disponível para a final.

Mikel Merino é desfalque certo, fora da temporada após cirurgia no pé realizada no final de janeiro. Martin Odegaard (joelho) e Jurrien Timber (tornozelo) são dúvidas, mas a expectativa é que ambos fiquem ao menos no banco de reservas. Ben White também vem ganhando condições de jogo.

Kepa Arrizabalaga deve ser o goleiro titular, já que foi o dono da posição em todos os jogos da campanha na Carabao Cup. David Raya, apesar do momento brilhante, deve ficar como reserva por uma questão de princípio.

Bukayo Saka chega sem contribuição de gol ou assistência nos últimos quatro jogos, o que acende um alerta. Ainda assim, soma 16 participações diretas em gols na temporada (nove gols e sete assistências).

Escalação provável do Arsenal (4-3-3): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Havertz, Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester City: desfalques na defesa

O principal desfalque é Joško Gvardiol, que sofreu uma fratura na tíbia em janeiro e está fora da temporada. Marc Guéhi também não pode atuar, pois já disputou a Carabao Cup por outro clube nesta edição.

Pep Guardiola confirmou James Trafford como goleiro titular, mantendo a escolha que fez ao longo de toda a campanha na competição. Mateo Kovačić retorna ao elenco após longa ausência por lesão.

Erling Haaland soma 30 gols na temporada, mas vive fase menos produtiva: apenas quatro gols nos últimos 10 jogos. O norueguês não marcou nenhum gol na Carabao Cup 2025/26 e quer quebrar esse jejum justamente na final.

Guardiola estará no banco de reservas, já que sua suspensão por acúmulo de cartões amarelos não se aplica à Carabao Cup. Ele cumprirá o segundo jogo de gancho nas quartas de final da FA Cup contra o Liverpool.

Escalação provável do Manchester City (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Dias, Khusanov, Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo Silva, Reijnders, Cherki; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Destaques individuais de Arsenal x Manchester City

Jogador destaque · Arsenal Declan Rice 6 Gols na temporada 2025/26 9 Assistências na temporada 2.1 Finalizações por jogo 3 400+ Minutos jogados Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 30 Gols na temporada 2025/26 pelo clube 7 Assistências na temporada 3.4 Finalizações por jogo 2 800+ Minutos jogados

Os técnicos

Mikel Arteta transformou o Arsenal em candidato a tudo nos últimos anos. O espanhol conquistou apenas a FA Cup de 2020 como técnico dos Gunners, mas construiu um elenco capaz de brigar pelo título inglês em três temporadas consecutivas e agora sonha com uma quadra histórica. Seu crescimento tático foi notável, e a capacidade de adaptar o time a diferentes contextos de jogo é uma marca registrada.

Pep Guardiola vive um dos momentos mais turbulentos da sua passagem pelo City. Após uma temporada 2024/25 sem troféus, o catalão precisa urgentemente de uma taça para manter o moral do elenco e justificar a continuidade do projeto. Sua relação com a Carabao Cup é especial: busca se tornar o primeiro treinador a vencer a competição cinco vezes, após os quatro títulos consecutivos entre 2018 e 2021. A decisão sobre seu futuro no clube deve acontecer na semana seguinte à final.

Análise tática

O Arsenal deve atuar no seu já consolidado 4-3-3, com Rice e Zubimendi protegendo a defesa e Eze com liberdade para flutuar entre as linhas. A principal arma ofensiva dos Gunners são as bolas paradas: o time igualou o recorde de mais gols de escanteio numa temporada da Premier League, com 16.

O City provavelmente vai optar por um 4-2-3-1, com Rodri e O'Reilly como dupla de volantes e Bernardo Silva, Reijnders e Cherki alimentando Haaland. Sem Gvardiol e Guéhi, a defesa fica mais vulnerável, especialmente nas laterais.

O confronto tático tende a ser equilibrado no meio de campo, mas o Arsenal leva vantagem na solidez defensiva. Gabriel e Saliba formam a dupla de zagueiros mais consistente da Europa, e Gabriel já demonstrou que sabe anular Haaland em duelos diretos.

A fraqueza do City pode estar nas transições defensivas. Com Aït-Nouri e Nunes como laterais, há espaço para Saka e Trossard explorarem contra-ataques velozes. Por outro lado, Cherki e Reijnders têm qualidade para desequilibrar a marcação do Arsenal nos meios-espaços.

Finais de copa tendem a ser cautelosas. Quatro das últimas cinco finais da Carabao Cup terminaram com menos de 2.5 gols, e a média de Expected Goals nos últimos seis confrontos entre Arteta e Guardiola foi de apenas 1.63 xG por jogo.

Prognóstico de placar exato para Arsenal x Manchester City

🎯 Previsão de Placar Arsenal 1 x 0 Manchester City O Arsenal tem tudo a seu favor para conquistar o primeiro troféu em seis anos. O time está em melhor forma, tem mais qualidade no elenco e joga com a confiança de quem lidera a Premier League com nove pontos de vantagem. O City chega fragilizado pela eliminação na Champions League e com desfalques importantes na defesa. Quatro das últimas cinco finais da Carabao Cup tiveram menos de 2.5 gols.

O Arsenal está invicto nos últimos seis jogos contra o City (três vitórias, três empates).

A média de xG nos confrontos recentes entre Arteta e Guardiola é de apenas 1.63 por partida.

O Arsenal tem 25 jogos sem sofrer gols em 49 partidas na temporada, a melhor marca da Europa. Previsão final: Uma final tensa e de poucas chances claras, como tem sido o padrão dos confrontos recentes entre os dois técnicos. O Arsenal deve resolver com uma bola parada, possivelmente um cabeceio de Gabriel ou Rice em escanteio, e segurar a vantagem com a solidez defensiva que tem sido marca registrada da temporada. Placar previsto: 1 a 0 para o Arsenal.

Resumo dos palpites do Lance para Arsenal x Manchester City