Arsenal e Manchester City fazem 'primeira final' na Copa da Liga Inglesa

Na disputa pelo título da Premier League, Arsenal e Manchester City fazem uma "primeira final" na Copa da Liga Inglesa, neste domingo (22). No Wembley, Mikel Arteta e Pep Guardiola chegam em momentos diferentes, mas com objetivos em comum, que é erguer um troféu em março.

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Embora a Copa da Liga Inglesa seja tratada sem a mesma importância em relação a Premier League ou a FA Cup, Arsenal e Manchester City precisam dar uma resposta aos torcedores. Os Gunners venceram o torneio apenas duas vezes na história e possuem menos troféus do que o Leicester na competição. Por outro lado, o time de Guardiola não ganha nada desde a Supercopa da Inglaterra de 2024/2025.

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Arsenal chega em grande fase e é favorito na final

Líder da Premier League, o Arsenal também está vivo na Champions League e na Copa da Inglaterra. No entanto, os Gunners têm a Copa da Liga Inglesa como a primeira decisão a ser disputada na temporada e com o objetivo de encerrar um jejum de títulos desde 2023/2024, quando os londrinos venceram a Supercopa da Inglaterra.

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Com 14 jogos de invencibilidade, o Arsenal chega como favorito por conta da boa fase, além de ter o melhor ataque (61) e melhor defesa (22) da Premier League. E o atual elenco tem a possibilidade de superar o feito dos "Invictos", que ficaram conhecidos por conquistar o Campeonato Inglês em 2003/2004 sem sofrer derrotas, mas não venceram nenhum outro troféu naquela temporada.

Manchester City tem relação próxima com a Copa da Liga Inglesa

Segundo maior campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City de Pep Guardiola possui uma relação muito positiva com a competição. O treinador catalão conquistou quatro dos oito títulos do clube na competição, mas busca se aproximar dos 10 troféus vencidos pelo Liverpool no torneio.

No entanto, o Manchester City não vive uma boa fase, principalmente após a dura eliminação para o Real Madrid, na Champions League. Além disso, a equipe não vence na Premier League há duas rodadas e se afastou da briga com o Arsenal pelo título da Premier League.

Arsenal e Manchester City fazem primeira final da temporada

No dia 19 de abril, o Arsenal visita o Manchester City no que pode ser considerada a segunda final entre as duas equipes na temporada, mas na próxima vez pela Premier League. Os Gunners possuem nove pontos de vantagem sobre o rival, mas com um jogo a mais. Com isso, a equipe de Pep Guardiola tem a chance de cortar a diferença para o time de Mikel Arteta ou se distanciar da briga pelo Campeonato Inglês de uma vez por todas.

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