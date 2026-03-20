Guardiola rebate jornalistas sobre 'arte das trevas' do Arsenal e alerta para guerra no mundo
Manchester City enfrenta clube londrino em final da Copa da Liga Inglesa
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Técnico do Manchester City, Pep Guardiola rebateu jornalistas ao ser questionado sobre o Arsenal usar "arte das trevas" em suas partidas. Em coletiva, o treinador pediu para que as pessoas se atentassem a problemas mais sérios no mundo.
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- Vejam o que está acontecendo no mundo todo, estamos mergulhados em um caos incrível e ninguém mexe um dedo. Tudo acontece nos bastidores. O mundo vai entrar em colapso e ainda estamos aqui discutindo "artes das trevas" de um time ou de outro. Há coisas mais importantes do que isso.
No domingo (22), Guardiola e Manchester City encaram o Arsenal em jogo válido pela final da Copa da Liga Inglesa. O catalão busca se redimir após ter conquistado apenas a Supercopa da Inglaterra na temporada passada.
O que são "artes das trevas" que Guardiola foi questionado?
Na Inglaterra, "artes das trevas" são utilizadas como "jogadas sujas" e começou a ser empregado por jogadores do Manchester City contra o Arsenal em 2024. Em um duelo da Premier League, John Stones e Bernardo Silva acusaram atletas dos Gunners de "gastarem tempo" e usarem táticas "desleais".
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