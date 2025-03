Arsenal acerta contratação de substituto para brasileiro; confira

O Arsenal finalizou as negociações para a contratação de Andrea Berta como seu novo diretor esportivo. O italiano, que esteve por mais de uma década no Atlético de Madrid, chega para substituir o brasileiro Edu Gaspar, que deixou o clube em novembro.

Conheça o novo diretor esportivo do Arsenal

Berta se tornou disponível no início de janeiro, após encerrar seu ciclo no clube espanhol, onde teve um papel fundamental na evolução da equipe. Durante o processo de seleção conduzido pelo diretor-gerente Richard Garlick e pelo vice-presidente executivo Tim Lewis, o nome do italiano surgiu como um dos favoritos. A decisão final também contou com a participação de Josh Kroenke, representando a a família proprietária do clube, e com a opinião do técnico Mikel Arteta.

Berta era disputado por outras equipes de elite, mas priorizou a proposta dos Gunners. A sua contratação representa um reforço estratégico para a gestão esportiva do clube. Jason Ayto, ex-assistente de Edu, estava ocupando o cargo de forma interina e era cotado para assumir de forma definitiva, mas a experiência de Berta pesou na escolha final. Atualmente, os contratos estão sendo finalizados para a oficialização do novo dirigente.

Com uma carreira consolidada no Atlético de Madrid, onde atuou como diretor técnico desde 2013 antes de assumir o cargo de diretor esportivo em 2017, Berta construiu uma reputação sólida na formação de elencos competitivos. Sob sua gestão, o Atlético conquistou dois títulos de La Liga, a Europa League e chegou a duas finais da Champions League, sempre desafiando Barcelona e Real Madrid na briga pelo topo do futebol espanhol.

Antes de sua passagem pelo Atlético, o italiano teve experiência em clubes como AC Carpendolo, Parma e Genoa. Recentemente, ele se preparava para um possível movimento para a Premier League estudando inglês em Londres.

Berta também tem experiência no mercado de transferências, tendo sido responsável por negociações de alto nível, como as contratações e vendas de Antoine Griezmann e Rodri. No último verão europeu, ajudou o Atlético a reformular seu elenco, investindo 180 milhões de euros (R$1,1 bilhão) em jogadores como Julián Álvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand e Alexander Sorloth, fortalecendo o time para a disputa do título da La Liga.

Arsenal acerta contratação de novo diretor esportivo Andrea Berta (Foto: AFP)

Saída de Edu Gaspar em 2024

Edu Gaspar, ex-meia do Arsenal e da Seleção Brasileira, ocupou o cargo de diretor técnico do clube a partir de 2019, antes de ser promovido a diretor esportivo em novembro de 2022. Ele deixou o cargo em novembro do ano passado para ser supervisor da rede de clubes do empresário grego Evangelos Marinakis, que inclui Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave.

