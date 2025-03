‘Não terei o tempo que Arteta teve’: diz Ruben Amorim antes de United x Arsenal

Ruben Amorim, técnico do Manchester United, concedeu entrevista coletiva antes do jogo de domingo (9), contra o Arsenal, pela 28ª rodada da Premier League. Questionado sobre pressões constantes de treinar os Red Devils em comparação aos Gunners, o português disse que a maneira que Arteta lidou com o trabalho é "inspirador", mas afirmou que não teria o mesmo tempo pelas diferentes expectativas dos clubes.

- Eu não sinto isso. Eu não terei o tempo que o Arteta teve. Eu sinto isso. É um clube diferente (do Arsenal). Eu acho que, nesse aspecto, a maneira como o Arteta lidou com isso é uma inspiração para todos, mas eu não terei o tempo que o Arteta teve - afirmou Ruben Amorim.

O Manchester United tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. Na atual temporada, o clube já foi eliminado na FA Cup pelo Fulham e ocupa a 14ª posição na Premier League, a 13 pontos do quinto lugar. A Europa League permanece como o único objetivo tangível.

Por outro lado, o Arsenal segue nos primeiros lugares e briga pelo título do Campeonato Inglês pelo terceiro ano consecutivo. Mesmo colocado como um dos favoritos na liga e parcialmente classificado às quartas de final da Champions, os Gunners não conquistam um troféu - tirando a Supercopa da Inglaterra - desde a temporada de estreia de Arteta, em 2019, quando venceram a FA Cup.

Protestos da torcida do United

O jogo contra o Arsenal ocorrerá em meio a novos protestos de torcedores do Manchester United contra o CEO, Jim Ratcliffe, pelo aumento dos preços dos ingressos. Amorim admitiu que não é um momento fácil para o clube, que deverá demitir mais 200 funcionários.

- Para todos no nosso clube, é um momento realmente difícil, é tudo ao mesmo tempo. A única coisa que eu e nossos jogadores podemos fazer é atuar bem e vencer. As pessoas têm o direito de protestar. Acho que é uma coisa boa fazer isso. Faz parte do nosso clube. Todos têm voz. Mas o nosso trabalho, e o meu trabalho, é apenas melhorar a equipe e dar algo a eles neste momento, porque eles merecem e são incríveis - disse o técnico português.