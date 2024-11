Brasileiro deixa cargo importante no Arsenal após cinco anos

Edu Gaspar era funcionário do Arsenal desde 2019 (Foto: Divulgação/Arsenal)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 10:05 • Londres (ING) • Atualizada em 04/11/2024 - 11:14

Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal, deixará o clube, segundo o jornal inglês "Daily Mail". O ex-jogador atua na instituição há cinco anos, sendo responsável pelo processo de reconstrução dos Gunners.

Em 2019, Edu Gaspar foi contratado pelo Arsenal na função de diretor técnico, sendo promovido três anos depois para diretor esportivo. O brasileiro fez parte do processo de contratação de Mikel Arteta, atual técnico do time inglês.

No elenco atual, Edu foi responsável por contratações importantes, como Odegaard, Declan Rice, os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli e outros destaques do time. Segundo o site inglês, as negociações estão em andamento entre clube e dirigente. A iniciativa da decisão seria do brasileiro.

Edu Gaspar começou a carreira como jogador no Corinthians, em 1998, onde permaneceu por três anos, até ser vendido para o Arsenal por € 9 milhões. Volante canhoto de 1,89m, o brasileiro passou cinco temporadas nos Gunners. O ex-jogador atuou 127 vezes com a camisa vermelha, com 15 gols e oito assistências. O ex-meia foi peça do histórico time de Arsène Wenger, que conquistou a Premier League em 2001/2002 e em 2003/2004, de forma invicta.

Como dirigente, antes de trabalhar na Inglaterra, Edu Gaspar começou no Corinthians, além da CBF, quando atuou como coordenador técnico de seleções. Em 2023, o dirigente recebeu o prêmio de melhor diretor do futebol europeu, no evento do Golden Boy, premiação reconhecida no futebol internacional. Com Edu nos bastidores, o Arsenal ajudou a liderar uma mudança de cultura interna no clube, que voltou a competir por grandes títulos.

