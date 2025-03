Arsenal segue no mercado na procura por um atacante

A temporada do Arsenal tem sido marcada por altos e baixos, com lesões e falta de consistência dos atacantes Kai Havertz e Gabriel Jesus. Em busca de reforçar sua linha ofensiva, os Gunners têm avaliado opções para encontrar o atacante ideal que possa ajudá-los a conquistar títulos importantes.

Samu Aghehowa - Porto

O jovem espanhol Samu Aghehowa, do Porto, é um dos nomes observados pelo Arsenal, segundo o jornal português "A Bola". Em sua temporada de estreia no clube português, o atacante de 20 anos tem impressionado ao marcar 20 gols e fornecer 3 assistências em 32 partidas. Apesar de sua performance promissora, há dúvidas sobre sua adequação ao estilo de jogo do técnico Mikel Arteta.

Samu Aghehowa é uma das opções do Arsenal para ser o novo atacante do clube (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Benjamin Šeško - RB Leizpig

Benjamin Šeško, do RB Leipzig, cujo contrato inclui uma cláusula de rescisão que varia entre £58 milhões e £66 milhões (cerca de R$376 milhões), também é considerado uma opção para os Gunners. O esloveno tem 14 gols em 23 partidas na temporada 2024-25.

Šeško é uma das opções do Arsenal para ser o novo atacante do clube (Foto: Ronny HARTMANN/AFP)

Dusan Vlahovic - Juventus

Outra opção considerada pelo clube é o sérvio Dusan Vlahovic, atualmente na Juventus. O atacante de 25 anos, que já foi alvo de interesse do Arsenal durante sua passagem pela Fiorentina, pode estar disponível em um negócio mais acessível devido à situação contratual com o clube italiano.

Apesar de um início promissor em sua carreira, Vlahovic não conseguiu alcançar todo o seu potencial em Turim, registrando apenas 14 gols e 2 assistências em 33 jogos nesta temporada. Ainda assim, ele é visto como uma possível alternativa para compor o elenco dos Gunners.

